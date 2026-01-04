2026年のアメリカ中間選挙を前に、与野党の戦いがすでに始まっている。勝利を目指すトランプ大統領は、テキサス州に「区割り変更」を指示。これをきっかけに、与野党が自党に有利になるよう恣意（しい）的に区割りを変える「ゲリマンダー」の応酬を繰り広げている。これらの選挙への影響は？ 専門家に聞く。

■「中間選挙」イヤー トランプ大統領“勝負の2026年”

2026年はトランプ大統領にとって第2次政権発足後、初めての審判が下される勝負の年だ。11月に控えるアメリカ連邦議会の「中間選挙」で与党・共和党が多数派を維持し、大統領と上下両院を共和党が握る「トリプルレッド」を維持できるかが焦点だ。

注目されるのが、全435議席が改選となる下院選挙だ。4年に一度の、大統領選挙の間に行われる中間選挙は“政権の信任”を問う側面があり、そのため大統領の政党が不利になる傾向が強い。

現在、下院は共和党が220議席、民主党が213議席とその差はわずか（辞職、死去に伴い2議席空席。25年12月12日現在）。第1次トランプ政権時の中間選挙で、共和党が40議席を失った苦い記憶もある。

なんとしても中間選挙で勝利を確実にしたいトランプ氏は、2025年夏、テキサス州に対し「区割り」を変更するよう指示した。共和党が有利になるよう線引きを変え、1つでも多く議席を確保するのが狙いだ。

恣意（しい）的に区割りを変更するこの手法は「ゲリマンダー」と呼ばれる。トランプ氏の号令を合図に、与野党で“ゲリマンダー合戦”が始まった。

■テキサス州 “ゲリマンダー”めぐり訴訟も最高裁はOK

下院の区割りは国勢調査に基づき10年ごとに見直され、次回は2030年の予定だった。しかし、トランプ氏の指示を受けたテキサス州議会は、共和党に有利な新たな区割りへの変更案を可決した。これは共和党に、最大5議席上積みできる可能性を与えるものだ。

この区割り変更について、テキサス州の連邦地裁は人種を基準に不当に線引きしたもので、違憲である可能性が高いとして差し止めを命じた。しかし連邦最高裁は地裁の判断を覆し、共和党に有利な区割り変更を認めたのだ。

■“区割り変更”の動き加速か…

ジョージ・ワシントン大学のトッド・ベルト教授は、連邦最高裁のこの判断が、他の州にとってゲリマンダー合戦の「ゲーム開始」の合図になったと指摘する。

「最高裁の判断を待っていたほかの州は、これをもって『変更して良い』と考えただろう。最高裁判決というお墨付きを得た今、反対していた議員が考えを変えることにもなるだろう」と述べ、他の州にも恣意（しい）的な区割り変更が波及する可能性を指摘した。

最高裁判断に先立ち、すでに西部・カリフォルニア州では、住民投票で民主党が優勢な選挙区を増やすことができる変更案が承認されている。

アメリカメディアによると、中西部・ミズーリ州や南部・ノースカロライナ州などの議会で区割り変更が可決されているほか、複数の州で変更の検討や手続きが進められているという。

選挙区をめぐり、共和・民主両党による熾烈（しれつ）な攻防は、アメリカ中に広がりを見せているのだ。

■州議会共和党からは抵抗も…

トランプ氏はテキサス州のほかにも、共和党が州議会の多数派を占める中西部・インディアナ州に対し区割り変更を強く働きかけてきた。アメリカメディアによると、バンス副大統領が2度にわたり現地に出向いたほか、トランプ氏自ら、反対する共和党議員をSNSで名指しで批判するなど圧力をかけてきた。

しかし、インディアナ州議会上院は25年12月、共和党議員の半数以上が反対に回り、下院の区割り案を否決。ニューヨーク・タイムズ紙は「トランプ氏の共和党への鉄の支配が弱まった新たな兆候だ」と分析した。身内の共和党からの抵抗に、トランプ氏はSNSで度々いらだちを見せている。

ジョージ・ワシントン大学のベルト教授は、両党が区割り変更を仕掛けることで新たに得られる議席の多くは相殺され、非常に接戦となった場合を除き、影響は限定的だろうと分析する。その上で、「一方の政党に有利に組まれ、投票で選挙結果を変えられなくなることで、やる気をそがれた有権者が選挙から遠ざかる可能性は否定できない。投票者が減ってもなお、民主主義だといえるのだろうか」と問いかけた。

2026年の中間選挙では、トランプ政権の支持率下落の要因である経済問題が主な争点となるのは明白だ。ただその裏で、両党が区割り変更という民主主義の根幹を揺るがしかねない方法でも攻防を繰り広げていることに注目する必要がある。