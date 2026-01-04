プロ野球・ロッテは2025年の現役ドラフトで、阪神から井上広大選手を獲得。サブロー監督が井上選手に寄せる期待などについて語りました。

井上選手は2019年ドラフト2位で履正社高から阪神に入団。ルーキーイヤーから1軍デビューを果たし、6試合の出場で初ヒットも記録しました。なかなか1軍定着とはいかない中でも、24年シーズンは2軍でリーグトップの打率.308をマーク。1軍でもキャリアハイとなる23試合に出場し、プロ初本塁打も記録しました。それでも25年シーズンはわずか1試合の出場にとどまり、新天地への移籍が決まりました。

獲得時のコメントでも、井上選手の長打力について言及していたサブロー監督。以前から注目していたようで「実は数年前にもう見てて、良いバッターだと思っていた」と明かします。縁もつながったことで、飛躍に向けてなんとかしたいと意気込んだサブロー監督は「持ってるものは素晴らしいと思うので、それをどう発揮するか。一番難しくもあり、でも可能性もあるので」と期待を寄せました。

井上選手の成長プランについては「とにかく、率はもういいと言おうと思ってる。とにかく振って、強い打球を打って。ホームランにこだわらなくてもいいんですけど、強いスイング、強い打球を打ちなさいとは伝えようかな」とコメント。新たな環境と、新たな指揮官のもとでの井上選手のさらなる飛躍に期待がかかります。

現役ドラフトでは、これまでにも新天地で驚くべき飛躍を遂げた選手が多く誕生。これに続けるか注目です。