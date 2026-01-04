俳優の大泉洋さん（52）が3日に放送された『完全密着！箱根駅伝』にて、10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』で主演することが発表されました。

ドラマは、お正月の風物詩となった『箱根駅伝』を、直木賞作家・池井戸潤さんが10年以上にわたる取材を重ね執筆した小説。

物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれます。

大泉さんは、箱根駅伝を生中継するにあたり、局内外から次々と降りかかる難題や不測の事態に立ち向かうチーフプロデューサー・徳重亮を演じます。

■大泉洋「切り口がとても新鮮で面白い」

主演の大泉さんは「『箱根駅伝』と言いますと、選手や監督の熱いドラマが主役ではあるのですが、池井戸先生原作のこのドラマは、その熱い走りを中継するテレビ局側の物語でもあるという切り口がとても新鮮で面白いと思いました」と作品への思いを明かしました。

またドラマについて「多くの問題、理不尽な社内事情など、池井戸作品ならではの数々の敵が現れてくるのですが、『箱根駅伝』に熱い信念を持った徳重がいちテレビマンとして、どう泳ぎきっていくのか、そして一度は箱根を諦めた選手達が箱根駅伝でどんな奇跡を起こすのか、テレビの前でしっかり見届けていただければと思います。どうぞ、ご期待ください」とコメントしました。