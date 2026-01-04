自慢の「あんだんすー」を手にほほ笑む南沢さん＝２０２５年１２月、横浜市青葉区

横浜市青葉区でシェアキッチンを借り、新たな挑戦を始めた女性がいる。川崎市宮前区に住む南沢政子さん（７８）は自身が生まれ育った沖縄の料理などを提供する「おばあちゃんのぬくもり食堂」を出店した。７０代で始めた新たな挑戦は「苦労も含めてとても楽しい」と話す。

柔らかな色合いのカウンターには「ふーちゃんぷる」「クーブイリチ」などの沖縄料理のほか、「チキンと豆のトマト煮」「もずく豆腐バーグ」などさまざまな総菜が並ぶ。時にはお客さんのリクエストに応えてメニューが増えることもある。品ぞろえの基準は、家庭で作るには少し面倒くさいと思ってしまうような一手間がかかった料理。「おばあちゃんが作るご飯」をテーマに据える。

甘味料には黒糖、だしには荒削りのかつお節など、素材にもこだわった総菜は単品でも、ご飯や沖縄そばのだしスープが付いた定食でも販売している。テイクアウトする人も多い。

目玉商品は豚肉の脂身とみそを炒めて作る伝統料理の油みそ。沖縄では「あんだんすー」と呼ばれ、家庭ごとにそれぞれの味があり、南沢さんは弱火でじっくり、できるだけシンプルな味付けを心がける。大人向けにショウガや唐辛子、ニンニクを入れたピリ辛味も開発した。「ご飯のお供やおにぎりの具、炒め物に入れても良し。自信を持って出せる味」と胸を張る。