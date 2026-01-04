timelesz菊池風磨、“賞金100万円を獲得したら”にメンバー愛あふれる返答 移動車事情も明かす【炎のチャレンジャー】
【モデルプレス＝2026/01/04】timelesz（タイムレス）の菊池風磨とウッチャンナンチャンの南原清隆が12月21日、都内で開催されたスペシャル番組『炎のチャレンジャー』囲み取材に出席。菊池が、番組の企画で100万円を獲得したら何に使いたいかを明かす場面があった。
【写真】菊池風磨「似合いすぎ」と話題の新ヘア姿
南原とMCとして初タッグを組む菊池は、収録の感想を聞かれると「南原さんがおっしゃったとおり、ギリギリの設定。あとちょっとで取れそうだなとか、ぎりぎり取れたなっていうせめぎ合いが本当に面白くて。こうしたら良かったのかなとか、ああしてたら良かったなっていう想像もできますし、取ったとき、やっぱりこの人すごかったなとか。見てる最中も見終わったあとも楽しいなという印象でした」とコメント。
過去の映像については「かくれんぼの時の南原さんの映像が31歳。僕ももう間もなく31歳なので、歴史を感じるというか。こんなに若いときが南原さんにあったんだ！っていう」と振り返り、南原は「あるよ（笑）」とツッコミ。菊池は「貫録をずっと感じてたので。僕ぐらいの年でも、全然貫録が違うなっていうか。（体を）張ってましたね。それが新鮮でした。でも貫録がありました。31歳には見えなかったです」と笑顔を見せた。昔はかくれんぼに12時間をかけてオンエア尺が11分ほどだったと聞かされた菊池は「え！？あれで！？」と驚きつつ「いいですねえ。いい時代ですねえ」と贅沢な制作方針を羨んでいた。
取材を終えてから「電流イライラ棒」に挑戦する心境を問われた菊池は「初めての体験なので。ポスターを撮ったときに持たせてもらったんです。これ実際のですって。思ったより重くて。この重たさなんだとか。でも、初めてでも100万円を取る人いるんですよね？そこに一縷の望みをかけて、狙いにいきたいなと思います」と意気込み。また「取りたいですよね。MC2人で200万円を取っていきましょうよ。ちょっと現場を気まずい雰囲気にしたいです（笑）」と語って会場を沸かせた。
南原との共演に関して、菊池は「本当に勉強させてもらっています。ここ（MC台）から皆さんが見えるので。だって昔から、僕がちっちゃい頃からテレビで見ていた方々なので、テレビを観ているみたいです（笑）。楽しいですし、こうやってやり取りしていくんだっていう刺激もありますし、勉強させてもらっています」とにっこり。
南原は「スタッフの皆さんは我々を温かく見守ってくれているんですけど、『イライラ棒』になると、急に敵に見えます（笑）。取るんじゃねえよっていう。ある程度まではいってねっていうプレッシャーもあります（笑）。すぐ終わらないでよ。ある程度までいってから、頼むねっていう、無言のプレッシャーがあるから、そこは一切気にせずわがままにいった方がいいです」と発言。また、南原はMCであろうとばっさりカットされることがあると明かし、菊池は「VTRを見てても思いましたけど、シビアですね。かなり（笑）」と頷き、南原は「芸人がいろいろ爪痕を残そうと思うんですけど、その爪痕は全部外します（笑）」と語っていた。
「電流イライラ棒」で100万円を獲得したら何に使うか問われた菊池は「メンバーとご飯に行きたいですね。何回も行きたいです。何回も行けますよね。うちは8人なので、100万円でしょ？1回で考えたら、100回くらいは行けるんですかね！？行きたいと思います」とコメント。
もし最高賞金と同じ1000万円を手に入れたら？という質問を受けると「会社の契約形態がいろいろ変わって、いま移動車を自分で持たなきゃいけないんですよ。僕は移動車が買えなかったので、実家車なんですよ（笑）。実家の車で移動してるんですよ」とまさかの告白。「流石に5年6年くらいずっと乗ってた、もっとか。10年近くずっと乗ってた車なので、ガタが来てまして。タイヤが勝手にパンクしたりするんですよ。何も踏んでないのに。タイヤを替えたり、ちょっとした整備を直して。だから1000万円でちゃんと新しい車を買う。移動車」と明かしていた。
最後に菊池は「人の本質が出ると思うんですよ。かくれんぼとかでも、間際になってくると、もう少しだってなると、それぞれの思惑とか思いとか、裏切りもあったり。そこら辺はすごく面白いなと思いますし、ご自身で想像できると思うんですよ。かくれんぼとかって、自分だったらここで隠れるなとか。カラオケだったら、こうやったら点数伸びるのかなとか。すごく身近なことなので、ぜひ想像しながらご覧いただきたい」と呼びかけていた。
本番組は、1995年10月〜2000年3月にレギュラー放送し、2001年1月に復活スペシャルが放送されたテレビ朝日の人気番組『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円！！』が、25年ぶりに復活したもの。芸能界の猛者たちが「帰ってきた電流イライラ棒」「8時間耐久ガチンコかくれんぼ」「カラオケ採点チャレンジ」「日本縦断 世界遺産クイズ」という4大企画にチャレンジャーとして参戦し、賞金1000万円の獲得を目指す（※「帰ってきた電流イライラ棒」の賞金は100万円）。（modelpress編集部）
