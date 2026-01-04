アイナ・ジ・エンド「紅白」特別ドレスで美脚スラリ「衣装華やか」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが1月3日までに、自身のInstagramを更新。美しい脚が映えるドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元BiSHメンバー「美脚に釘付け」赤✕黒の華やかミニ丈ドレス姿
アイナは「第76回紅白歌合戦 ありがとうございました！」とコメントし、2025年末の「第76回NHK紅白歌合戦」のために用意された衣装姿を披露。赤と黒の華やかなドレスからはスラリとした脚を覗かせた。また「アイナ・ジ・エンド10周年 夢の舞台でソロ初出場させてもらえて幸せでした」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「衣装華やか」「綺麗すぎる」「美脚に釘付け」「大舞台お疲れ様でした」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
