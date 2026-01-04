ちゃんみな、妊娠時期と「ノノガ」重なり一番大変だったこと 体重35kg増・病院で涙…苦労語る
【モデルプレス＝2026/01/04】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、2026年1月3日放送のテレビ朝日系育児家事特化バラエティー「夫が寝たあとに」（毎週火曜深夜0：15〜※一部地域を除く）に出演。妊娠していた時期を振り返った。
2024年11月1日、第1子の出産を発表したちゃんみな。妊娠中に食べつわりに悩まされたことを振り返り「パンを握りしめながら寝てたんですよ」といつでも食べられるようにベッドサイドにパンを置いていたことを告白。また、ピザとパスタにハマったことを前置きし「35kg太っちゃって…」と明かした。すると、共演者から「今まで聞いた中で一番多い」と驚きの声が。その後については「グンって（体重が）戻りました。本当に何もしてないんですよ」「歌ってるから腹筋は割れてますね」と話していた。
また、日本の病院で診察を受けていた際、医師に「ちょっと体重がね…」と指摘されたことを口に。しかし、出産するために韓国の病院で診察を受けた際は「死ぬほど怒られた」「『死にたいのか！』って」と怒られたことを明かし「私も『ヒィ〜』ってなって。甘やかされて育ったからわかんないです…いまさら言われてもダイエットどうしたらいいか分からないし、ポロポロ泣いちゃって」と語った。
さらに、HANAを輩出したちゃんみなプロデュースのオーディション「No No Girls」（ノノガ）と妊娠していた時期が被っていたことを回顧。ちゃんみなは「体を使って教えられない。それが一番大変でしたね」と当時の苦労を振り返った。続けて「『なんでこの子やりづらいんだろう』というのを自分でやって試すことが出来る」「だから、基本的にアザだらけなんですよ」と自身で体を動かしながら教えていたがゆえに、アザができてしまったことも伝えていた。ちゃんみなは2024年7月7日、夫で韓国のラッパー・ASH ISLAND（アッシュ・アイランド）と結婚している。（modelpress編集部）
