プチプラだから試しやすい！【3COINS】大人が頼れる♡「優秀ネイルグッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】の「and us（アンドアス）」シリーズから、今季も大人女性にぴったりなネイルグッズが登場しています。手軽に試せるスティックサロンジェルネイルや、外出先でも使えるライト、初心者でも扱いやすいチップなど、すべてプチプラで揃います！ オフィスにもトレンドにも対応できるアイテムで、指先のおしゃれを気軽に楽しんでみませんか？

極細だから、繊細な立体アートも自由自在！

【3COINS】「極細3Dジェルネイル／ and us」\330（税込）

チューブタイプのジェルを直接絞り出して、UVかLEDのライトを当てるだけで、ぷっくり立体的な3Dアートが完成！ 細いラインも描きやすく、ノンワイプタイプだから拭き取り不要なのも嬉しいポイント◎ ホワイトやゴールドなど、使いやすいカラー展開も魅力。フラワーアートやラインデザインなど、繊細なモチーフもセルフで楽しめそうな、優秀アイテムです。

艶と奥行きが美しい、スティック型のジェルネイル

【3COINS】「シルキーマグネットスティックネイルジェル／ and us」\330（税込）

筆付きのスティック型ジェルで、手軽にマグネットネイルが楽しめる人気アイテム。ニュアンスカラーが豊富なので、実は筆者も3色保有中！ 光の角度で表情が変わる繊細な輝きが魅力的です。ピールオフタイプなので、お家で簡単にオフできます。ジェルネイル初心者さんでも、簡単に上品な指先をつくれるはず。

外出先でのお直しにも◎

【3COINS】「スティックネイルライト／ and us」\550（税込）

片手で持てるコンパクトなスティックタイプのネイルライトは、ネイルパーツの硬化や細部の仕上げにぴったり。コードレスで使えるため、デスクや旅先など場所を選ばず手軽に使えるのも魅力。ネイルの剥がれが心配な旅行やデートには、先程のスティックジェルネイルとあわせて持っておくと安心です。

不器用さんでも、貼るだけで完成！

【3COINS】「フィットするネイルチップ／ and us」\1,100（税込）

ピンクがほんのり透けるシアーなベースに、ゴールドのニュアンスアートとラメグラデーションがきらめくデザイン。このほかにも3種類のデザインから選べます。チップの装着に必要なテープやファイル、ウッドスティックも付いているので、こなれ感抜群のネイルが、この商品ひとつで完成するのも魅力！ 指先を繊細に彩る上品デザインで、オフィスでも特別な日でも活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里