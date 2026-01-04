THE RAMPAGE藤原樹「ボツになった年賀状」に反響相次ぐ「新年初笑いありがとう」「どこからツッコんでいいのか分からない」
【モデルプレス＝2026/01/04】THE RAMPAGEの藤原樹が1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ボツになった年賀状」を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳LDH人気イケメン「発想がレベチ」ボツになった年賀状
この日、藤原は「明けましておめでとうございます 2026年も宜しくお願いします」と新年の挨拶をし「ボツになった年賀状せっかくなので」と1枚の画像を投稿。顔と上半身は藤原だが、下半身は午年にちなみ馬の体と合体しており、ギリシャ神話に登場する半人半獣のケンタウロスのようなショットとなっている。
この投稿には「新年初笑いありがとう」「おもしれー男すぎる」「どこからツッコんでいいのか分からない」「センス流石」「発想がレベチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
