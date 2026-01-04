めっちゃリアルで可愛いーーッッ！！【ガチャ】次回したい♡「おやつチャーム」

見ていると思わず食べたくなってしまうような、本物そっくりのクオリティの高さが人気の食品チャーム。食品をテーマにした【ガチャ】は、新シリーズが続々と登場しているんです。今回は「おやつチャーム」のカプセルトイを紹介します。

今日のおやつはどら焼きに決まり！

11月に登場した「どらやきのぬいぐるみ」は、和菓子の定番であるどら焼きをモチーフにしたカプセルトイです。ラインナップは、つぶあん・こしあん・抹茶あん・つぶあん（食べかけ）の4種類があり、本物そっくりなどら焼き生地の色合いも注目ポイントです。食べかけ以外のデザインも、生地の間から中の餡が見えるようになっています。

みんな大好きなおやつが大集合

毎年人気の「LOTTE マスコットチャーム」に、2025年パッケージが新登場。【LOTTE（ロッテ）】を代表する人気商品のパッケージがミニチュアになったチャームは、どれも大当たり級の可愛さです。「コアラのマーチ」や「パイの実」など定番のラインナップに加えて、今回は「カスタードケーキ」が初登場。過去に登場したデザインも再登場しているので、ゲットし損ねていた人も要チェックです。

リアルに再現された「おやつチャーム」を見ていると、ついつい本物のおやつが食べたくなりそう。ゲットした【ガチャ】と本物を並べて写真を撮るのも可愛いので、ぜひ試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる