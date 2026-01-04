「本物の宇宙人か」スピルバーグ監督の新作UFO映画『ディスクロージャー・デイ』異常な「極秘ぶり」

「全人類はその真実を知る権利がある」

‛26年に公開される映画の中で、最も注目度の高い作品の一つがスティーヴン・スピルバーグ監督（79）の新作UFO映画『ディスクロージャー・デイ』（原題：Disclosure Day）だ。

スピルバーグの原案・監督によるSF映画で、デヴィッド・コープが脚本を担当。製作はクリスティ・マコスコ・クリーガーとスピルバーグ。主演は映画『オッペンハイマー』（‛23年）で、米国の原爆開発を主導したオッペンハイマー博士（キリアン・マーフィー）の妻キャサリンを演じて、アカデミー賞助演女優賞にノミネートされたエミリー・ブラント。ほかにジョシュ・オコナー、コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなどが出演する。

撮影は’25年２月から５月にかけて、ニューヨーク州ハドソンバレーなどで行われた。音楽は、『ジョーズ』（1975年）など一連のスピルバーグ作品の音楽を担当している巨匠ジョン・ウィリアムズが担当。ウィリアムズとスピルバーグの30度目のタッグとなる。ユニバーサル・ピクチャーズ配給で全米公開予定の６月に続き、日本では’26年夏公開予定とされている。

『未知との遭遇』（1977年）、『E.T.』（1982年）、『宇宙戦争』（’05年）に続くスピルバーグ監督の最新UFO・宇宙人映画がどんな内容になるのか注目されているが、スピルバーグ監督や出演者らは内容について、ほとんど語っていない。

「昨年12月に『すべてが明かされる』というキャッチコピーと’26年６月12日の公開日が発表されました。その後、正式に『Disclosure Day』（邦題：ディスクロージャー・デイ）というタイトルが発表され、同時に予告編が公開されています」（洋画配給会社関係者）

日本でも同作の公式サイトで予告編を公開中だが、ブラント演じる天気予報キャスターの声が、放送中に変化していくシーンがあり、

「もし私たちだけでないとしたら、もし誰かが、それを証明したら、怖い？」

というナレーションで異星人の存在をほのめかしている。そして男性が

「全人類はその真実を知る権利がある」

と言い、

「開示する。全世界に、一斉に」

と宇宙人やUFOに関する秘密の“開示（ディスクロージャー）”について言及し、

「この果てしない宇宙は人類だけのものかしら」

と語りかけるなど、想像と期待が膨らむ予告編になっている。

そうしたなか、米国では同作に本物の宇宙人が登場する可能性があるとの荒唐無稽な「陰謀論」めいた怪情報がまことしやかに流れていると、米RadarOnlineが報じている。そして、スピルバーグがUFOに関する機密情報への特権的なアクセス権を持っているのではないかという噂も取りざたされている。

ハリウッドの関係者が同サイトに、

〈陰謀論者たちはこの作品が単なるフィクションを超えていると考えており、一部はスピルバーグが一般公開されていないUFOの資料へのアクセス権を与えられたと本気で考えている〉

と語ったという。

「都市伝説」的な憶測を呼んで

さらに、モントリオール在住のマジシャン兼ユーチューバーのクリス・ラムゼイは、

〈スピルバーグ監督が次の段階の開示を担うために選ばれた。従来の意味でのリークではなく、慎重に構築された大規模な暴露だ〉

などと主張しているという。

「監督や出演者たちがストーリーについて多くを語っていないことも、そうした都市伝説的な憶測を巻き起こす要因になっている可能性があります。ネタバレは観客の興味を半減させることになりかねないので、公開前に核心となる部分は非開示にするのが宣伝戦略の基本です」（前出の洋画配給関係者）

スピルバーグ監督は、米軍によるUFOの記録映像とされる映像が多数公開された’23年、米トーク番組に出演したときに、

「私自身はUFOを一度も見たことがありません」

としたうえで、

「宇宙で知性を持つ種族が我々だけだというのは、数学的にありえないと思います」

と発言している。一方で、

「同時に、４億光年も離れた場所から誰かが私たちを訪ねてくるというのも、映画の中ならともかく、現実にはありえないことだと思います」

とも語っていた。

『ディスクロージャー・デイ』は劇映画であくまでフィクションだが、『未知との遭遇』で宇宙人と人類の接触という第三種接近遭遇を描いたスピルバーグ監督が、最新作のUFO映画でどんなことを“開示”してくれるのか注目される――。

取材・文：阪本 良（ライター、元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）