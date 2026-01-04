三笘が元英代表DFカイル・ウォーカーを翻弄

イングランド1部ブライトンは現地時間1月3日にプレミアリーグ第20節でバーンリーと対戦し、2-0で勝利した。

MF三笘薫はおよそ3ヶ月ぶりに先発出場。キレのあるドリブルを披露して復調を印象づけ、現地メディアも「ウォーカーを翻弄した」とその技術を称えた。

三笘は足首の負傷で昨年9月27日のチェルシー戦での途中交代を機に9試合の欠場が続き、復帰後も出番は途中出場となっていた。しかし、新年最初の試合となったホームでのバーンリー戦でおよそ3ヶ月ぶりに先発復帰を果たした。

左サイドに入った三笘は前半22分、タッチライン際でパスを受けると、プレスに来た元英代表DFカイル・ウォーカーをボディフェイントでいなし、軽やかなターンで抜き去った。そこから味方への縦パスでチャンスメイク。DFジョシュ・ローレントのイエローカードを誘発した。

現地紙「The Argus」は名手ウォーカーを手球にとった三笘のプレーを「素晴らしいスキルでウォーカーを完全に翻弄した」と伝えた。この日も直接得点に絡むことはなく後半26分に交代となったが、復調を印象づけるパフォーマンスだったといえそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）