60歳・南原清隆「体幹鍛えている」 菊池風磨も関心「体力は落ちているんですけど」
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（60）が都内で行われたテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』のMC囲み取材に参加。体幹を鍛えていることを明かした。
【写真】息ぴったり！ガッツポーズする南原清隆＆菊池風磨
『炎のチャレンジャー』は1995年10月〜2000年3月にレギュラー放送された番組で、01年1月の復活スペシャルでは最高世帯視聴率21.7％を記録した。12日に南原とtimeleszの菊池風磨（30）が初のタッグMCを務め、25年ぶりにスケールアップして復活する。
今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者が“チャレンジャー”として参戦。人気競技「電流イライラ棒」をはじめとする4大企画に挑む。
南原も菊池とともに「イライラ棒」に挑戦する。意気込みを聞かれた南原は「25年何もしていないわけではないんですよ。体幹鍛えているんですよ」と告白。「動きの質は上げているので体力が落ちているのは分かるんですけど、みんなのやり方をしっかり見て獲ります」と宣言した。
菊池は関心した様子で「取ってほしいなぁ」とエール。「MC2人で200万円獲って現場を気まずい雰囲気にしたい」と話した。
