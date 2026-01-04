timelesz・菊池風磨、100万円獲ったら「メンバーと100回ご飯」『炎のチャレンジャー』賞金獲得に意欲
8人組グループ・timeleszの菊池風磨（30）が都内で行われたテレビ朝日系バラエティ『炎のチャレンジャー』のMC囲み取材に参加。番組の賞金である100万円の使い道について夢を膨らませた。
【写真】クール！前髪を下ろしたtimelesz・菊池風磨
番組の賞金にちなみ、記者から“100万円を獲得したら”と質問を受けた菊池。少し考えた末に「メンバーとご飯行きたい」と答え、賞金獲得に意欲を見せた。
続けて「何回も行きたいですね。8人なんで100回くらいは行けるんですかね」と回答。トップアイドルが1回1万円のペースで食事する計算になることから、周囲からは「ちょっと金額が少ないのでは」と笑いも聞こえた。
『炎のチャレンジャー』は1995年10月〜2000年3月にレギュラー放送された番組。01年1月の復活スペシャルでは最高世帯視聴率21.7％を記録した。12日にお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（60）と菊池が初のタッグMCを務め、25年ぶりにスケールアップして復活する。
今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者が“チャレンジャー”として参戦。人気競技「電流イライラ棒」をはじめとする4大企画に挑む。
