アメリカのトランプ政権は3日、南米のベネズエラに対する軍事作戦を行い、マドゥロ大統領を拘束しました。今回の攻撃についてベネズエラ政府は、前例のない軍事侵略だと非難しています。国際社会からも「国際法を尊重すべき」などの声が出ています。

ベネズエラのロドリゲス副大統領は3日、前例のない軍事侵略だと非難するとともに、マドゥロ大統領がベネズエラの唯一の大統領だと述べ、即時解放を求めました。

こうした中、ベネズエラなどの要請で、国連安全保障理事会の緊急会合が日本時間6日午前0時から開かれることになりました。

国連のグテーレス事務総長は今回のアメリカの行動が他の地域にも影響を及ぼし、「危険な前例」になると危機感を示しています。

またベネズエラと友好関係にある中国とロシアは、「国際法に違反している」「武力による侵略行為だ」などと強く非難しました。

ヨーロッパ各国からも懸念の声が相次いでいて、フランスのバロ外相は、武力行使を禁じる国際法に違反するとしたほか、EUのフォンデアライエン委員長も「国際法と国連憲章を尊重しなければならない」と警鐘を鳴らしています。