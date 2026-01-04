子犬の衝撃的な寝姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で66万回再生を突破し、「電池切れw」「どこで寝てるの(笑)」「ぬいぐるみみたいでかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『リビングで赤ちゃん犬が倒れてる』と思って慌てて近づいた結果→『まさかの光景』】

赤ちゃん犬が倒れてる！？

Instagramアカウント「mutenkakimama」の投稿主さんの家には、『オリバ』ちゃんというわんこが暮らしています。オリバちゃんは、ポメラニアンとチワワのMIX犬。コロコロと丸い体がかわいいわんこです。

ある日、投稿主さんが家の中を歩いていると、部屋の真ん中でオリバちゃんがうつ伏せになっていました。ダランと脚が伸びきった姿を見て、咄嗟に「倒れている」と思ったそう。慌ててオリバちゃんの顔を見てみると…。

なんと、オリバちゃんはぐっすりと眠っていたのです。

衝撃的な姿にメロメロ♡

実は、オリバちゃんは、少し前まで全力で遊んでいたのだとか。たくさん運動をして疲れたのか、部屋の真ん中で急に電池が切れてしまったのでした。なんの前触れもなく突然パタリと眠ってしまう行動は、子犬ならでは。そのあどけなさにメロメロになってしまいます…♡

ちなみに、投稿主さんは、オリバちゃんが寝るときに後ろ足をピンと伸ばすのがお気に入りなのだそう。成犬になっても見られるのかな？との問いに、コメント欄で「うちは成犬になってもやってます」との返答がいくつか届いたのでした。

コメント欄では、他にも「バッテリーなくなっちゃいましたね(笑)」「犯罪レベルの可愛さ」「うちの犬も同じ寝方してたw」などのコメントが寄せられています。なにはともあれ、行き倒れていなくて本当によかったですね！！

オリバちゃんの予防接種

別の日の投稿では、オリバちゃんが予防接種に行ったときの一部始終も紹介されています。オリバちゃんは、待合室で待っているときから心配そうな顔をしていたそう。いざ診察台に上がると、小さな体で必死に獣医師さんに抵抗していたそうです。

注射は一瞬で終わりましたが、オリバちゃんは獣医師さんへの文句が止まりません。しかし、獣医師さんに優しくなでてもらうと、まんざらでもなさそうな態度になったのだとか。オリバちゃんのかわいい姿は、獣医師さんも虜になってしまうほどなのでしょうね♡

写真・動画提供：Instagramアカウント「mutenkakimama」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。