“優勝請負人”の知られざる祈り フリーマンを支える母への想いと家族愛【現地発】
フリーマンは皮膚がん啓発を込めて長袖のユニホームを着用している(C)Getty Images
ドジャースのフレディ・フリーマンは5年間で3度、ワールドシリーズ（WS）を制覇した優勝請負人でもある。2021年にブレーブスで世界一に貢献。翌年にドジャースに移籍し、24年から球団初となる連覇の立役者となった。昨年は、WS第2戦でシリーズ史上初となる逆転サヨナラ弾で試合を決め、今年は延長18回の死闘となった第3戦で、再びサヨナラ本塁打を放った。試合後、「1年後にまたサヨナラを打つなんて、本当に信じられない」と振り返ったが、この劇的アーチがなければ、シリーズの結果は変わっていたかもしれない。
【動画】MVPトリオの1人、フリーマンがベッツ宅で驚きのダンスを披露したシーン
頂点を目指す戦いは、ブルージェイズの本拠地カナダ・トロントから始まった。フリーマンは、特別な思いを胸に臨んでいた。「両親ともカナダで生まれ育っているからね。特別だよ。だから、いつもトロントに行くと、母に少し近づき、母を感じられるような気持ちになるんだ」。米国カリフォルニア州に移住したカナダ人の父フレッドさんと母ローズマリーさんの間に生まれた。10歳の時、皮膚がんで死去した母は、トロント周辺の出身だった。
「毎回トロントに行くたびに、ロッカーに小さな封筒が置いてあって、遠い親戚がガレージで見つけた写真みたいなものを持ってきてくれてね。だから、トロントに戻るのが僕は大好き。家族にとっても僕にとっても、特別な場所なんだ」
フリーマンは暑さが厳しくなる夏場でも必ず、長袖のユニホームを着用する。亡くなった母の皮膚がん啓発を込めて、プレーを続けている。17年と23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、カナダ代表として参戦。家族とのつながりをいつも、胸に秘めている。今年5月11日の「母の日」には、9号ソロを含む4安打3打点と大活躍。見えない力が働いたかのように、打ちまくった。
絆を大切に、チームリーダーとして先頭に立っているフリーマン。24年は、父として試練を乗り越えた。7月中旬から下旬にかけ、当時3歳だった三男マックス君がギラン・バレー症候群を発症。身体にマヒが進み、呼吸も困難な状態となった。幸い快方に向かい、記者会見で状況説明をしたフリーマンは「3歳の子供が経験するべきことじゃない。彼はチューブとつながれ、呼吸器をつけていた。子供のいる方々も分かるとは思うけど、子どもたちが呼吸をつけて戦っている姿を見るのはとても辛かった」と涙を流し、言葉を詰まらせた。
三男は病に勝ち、父も立ち上がった。当時、大谷翔平ら同僚を始め、監督、コーチらはマックス君の名前にちなんで「＃MAXSTRONG」とプリントされたTシャツを着用した。ブレーブス時代の元同僚や多くの関係者から激励のメッセージを受けたフリーマンは「彼らがくれたサポートや愛は、僕らに望みを与えてくれた。野球界のコミュニティー、そして全ての人の支えに感謝してもしきれない」と語っていた。25年5月には、息子を救ってくれた小児病院に100万ドル（約1億5500万円）を寄付。改めて、感謝の気持ちを示した。
家族愛にあふれるドジャース不動の一塁手は、日々の練習では基礎の反復作業を怠らない。試合前、コーチ陣とハンドリング練習を行うのが日課で、至近距離で投げられたボールに対し、ハーフバウンドで捕球する練習を黙々と繰り返している。今年10月7日、フィリーズとの地区シリーズ第4戦では、最終回に二塁手エドマンのワンバウンド送球を、体勢を崩しながらスーパーキャッチ。基礎練習の成果が出た瞬間だった。
攻守で、2年連続のワールドシリーズ優勝に貢献した。球団初の2連覇を達成した場所はカナダ・トロント。家族を思う、特別な気持ちが最高の形で結実した。
[文:斎藤庸裕]
【著者プロフィール】
ロサンゼルス在住のスポーツライター。慶應義塾大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。プロ野球担当記者としてロッテ、巨人、楽天の3球団を取材した。退社後、単身で渡米し、17年にサンディエゴ州立大学で「スポーツMBAプログラム」の修士課程を修了してMBA取得。フリーランスの記者として2018年からMLBの取材を行う。著書に『大谷翔平語録』（宝島社）、『 大谷翔平〜偉業への軌跡〜【永久保存版】 歴史を動かした真の二刀流』（あさ出版）。