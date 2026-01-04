NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが3日、ブログを更新。

「色々とエネルギーチャージをさせてもらっています」のとのタイトルで、正月の過ごし方を紹介してくれました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん 「全く動けなくなった私ですが こういうチャージも出来るのです」 お正月の楽しみ方を報告 【ALS闘病】





津久井さんは「緩やかにお正月が過ぎていきます 箱根駅伝を見て青山学院さんをはじめとする学生さんたちの走りにエネルギーをいただきました」と、正月恒例の箱根駅伝をのんびりと鑑賞したことを報告しました。









そして、「沿道からの応援も良いエネルギーですね エネルギーのおすそ分けをいただいたのです♪」「全く動けなくなった私ですが こういうチャージも出来るのです」と、自身なりの楽しみ方を明かしつつ、「画像や音楽の持つ力はすごいと思います」と日常生活にあるパワーの源の力について、改めて感嘆した様子で綴っています。







さらに「もちろん 演じたキャラクターの活躍もすごいです とてもいい刺激のパワーなのです 色々ともらっちゃっています」と、キャラクターたちに囲まれた写真を掲載していました。









また、この日は夕方にもブログを更新し、「今日のお月さま〜♪（＾Ｏ＾）」のタイトルで「ちょこっと情報です 今日は満月ウルフムーンです」「三が日の満月は素敵ですね 見られると良いですね〜」と、夜の楽しみ方も教えてくれていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



