第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）は３日に復路が行われ、神奈川県内に練習拠点を置く大学では、青山学院大（相模原市）が昨年大会の自らの記録を３分以上縮める１０時間３７分３４秒の大会新記録で総合３連覇を果たした。

国学院大（川崎市）も１０時間４０分７秒の好記録で歴代最高の総合２位。シード権（１０位以内）獲得を目指した東海大（平塚市）は惜しくも１２位で、神奈川大（横浜市）は１３位、日体大（同）は１５位で大会を終えた。

館沢亨次さんに「近づけているとうれしい」

富士山を後ろに背負った８区９キロ地点、前を走る神奈川大の選手を抜き去り、１１位に躍り出た。東海大４年のロホマン・シュモン選手は「シード権を取って、チームに恩返ししたい」と、必死に足を動かし続けた。

大学の競技生活は、ままならないことが多かった。２年生の箱根では１０区を走ったが区間２０位で、チームは１１位でシード権に届かなかった。３年の予選会は、ゴール１０メートル手前で暑さの影響で倒れて棄権し、本戦出場を逃して自らを責めた。

うまくいかない時は憧れの人を脳裏に描く。中学３年の時に、全国都道府県対抗男子駅伝で神奈川代表として一緒になった館沢亨次さん（２８）だ。２０１９年の東海大総合優勝時のメンバーで、走りの強さと誰にでも明るく接する人間性にほれ込んだ。「この人がいた大学で、走りも人間性も鍛えたい」と入学した。

「今まで迷惑をかけた分、恩返ししたい」と取り組んだ今回。けがを予防するために、食事や睡眠時間の管理を徹底した。きつい時にも仲間を励まして、人格を磨いた。

結果は区間１０位で、自らを出し切り悔いはない。卒業後は民間企業に入社し、競技人生を終える。「憧れた人に近づけているとうれしい」。挫折を乗り越えた若者の言葉は力強かった。（佐藤官弘）

シード権ならず、両角監督「時代変わった」

往路１０位でシード権も射程に入れていた東海大は、惜しくも総合１２位でシード権獲得はならなかった。

山下りの６区で出遅れ、１２位となったものの、８区のロホマン・シュモン選手（４年）が「攻めてやろう」と区間１０位で力走して、順位を一つあげた。だが、両角速監督が「復路の鍵になる」と話していた９、１０区で勢いが続かなかった。両角監督は、「復路は歯がゆいレースだった。優勝した９５回大会（２０１９年）から、（大会の）レベルが上がり時代が変わったように思う」と語った。