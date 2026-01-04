現在コンビで活動している「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二（43）の妻で、タレントの瀬戸サオリ（38）が3日、約1年3カ月ぶりにInstagramを更新。お正月の手料理を披露した。

2017年12月に斉藤との結婚を報告し、2019年11月には第1子となる長男を出産した瀬戸。Instagramで長男の顔出しショットを披露すると、「めちゃくちゃ可愛い。お目目が綺麗」

「イケメン。かっこいい!!!!」など、多くの反響が寄せられた。

しかし2024年10月7日、斉藤が性的暴行の疑いで書類送検され、この件についての謝罪や一部報道に対する声明を発表して以降、Instagramの更新は途絶えていた。

約1年3カ月ぶりにInstagramを投稿

そして約1年3カ月後となる2026年1月3日、「明けましておめでとうございます。今年も手作りおせち。（栗きんとんとだて巻きは買ったもの）新しい一年がたくさんの幸せに包まれますように」とつづり、手作りおせちが並ぶ食卓を披露している。

この投稿に、「サオリさんの投稿待っていました」「おせち美味しそう」「さおりちゃん含めご家族にとってステキな1年になりますように!!!」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）