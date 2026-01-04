中川翔子、0歳双子の色違いくまさんロンパース姿披露「この時期しか見れないフォルム」「癒し効果すごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/04】歌手でタレントの中川翔子が1月3日、自身のInstagramを更新。くまをモチーフにしたロンパースを着た双子の写真を公開し、話題となっている。
【写真】40歳双子出産タレント「ふわふわで尊い」くまさんロンパース姿の息子抱っこ
中川は「くまさんモコモコロンパース！ たしか妊娠中？から一目惚れして買ってたのを 大きくなってきたからついに着せられました」とつづり、写真を投稿。ボア素材のくまモチーフロンパースをベージュと白の色違いで着用する息子たちを抱いた姿を披露した。同投稿ではその他、双子にジブリ映画を見せる様子や、2012年1月3日に他界した祖母の「栄子おばあちゃん」を偲ぶ写真などを併せて投稿している。
この投稿に、ファンからは「可愛いいいい」「この時期しか見れないフォルム」「ふわふわで尊い」「こんなくまさんなら会いたい」「ほっこりした」「癒し効果すごい」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「ふわふわで尊い」くまさんロンパース姿の息子抱っこ
◆中川翔子、双子のくまさんロンパース姿披露
中川は「くまさんモコモコロンパース！ たしか妊娠中？から一目惚れして買ってたのを 大きくなってきたからついに着せられました」とつづり、写真を投稿。ボア素材のくまモチーフロンパースをベージュと白の色違いで着用する息子たちを抱いた姿を披露した。同投稿ではその他、双子にジブリ映画を見せる様子や、2012年1月3日に他界した祖母の「栄子おばあちゃん」を偲ぶ写真などを併せて投稿している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛いいいい」「この時期しか見れないフォルム」「ふわふわで尊い」「こんなくまさんなら会いたい」「ほっこりした」「癒し効果すごい」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】