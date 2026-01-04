香取慎吾、令和ロマンくるまと初タッグ「ずっと会いたかった」新番組「しんごの芽」1月マンスリーMC発表
【モデルプレス＝2026/01/04】読売テレビでは2026年1月10日23時30分より、香取慎吾がMCを務める新レギュラー番組「しんごの芽（※芽は芽の絵文字）」を放送。1月のマンスリーサMCとして、令和ロマン・くるまの出演が決定した。香取とくるまがタッグを組むのは、今回が初となる。
「しんごの芽」は、新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。MCを務めるのは40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている国民的スター・香取。香取にとってこの番組が関西ローカルとして初のレギュラー番組となっている。
また、月替わりで香取と共に番組を進行する1月のマンスリーMCを務めるのは、テレビに対して新しい価値観を持つ令和時代のニュースター・くるま。香取とは今回が初めての共演となる。初共演の2人から、果たしてどのようなトークが飛び出すのか。そして未来のヒット番組を目指した“芽”が出そう（？）な企画に対しての2人の評価＆価値観とは。世代を超えたスター同士の化学反応も見どころとなる。（modelpress編集部）
Q．収録の感想は？
香取：始まる前に「未来のヒット番組」に切り込んでいく役割、っていう尖った説明を受けてた割には緩やかに穏やかに楽しむことが出来ました。企画VTRを観ながらつまんないなとか、面白いなとか、そういうテレビを観ている感覚のままテレビに出られてる感じがしたかなぁ。
くるま：ずっとテレビで観ていた香取さんと一緒に番組をやるとか本当に僕からすると不思議な話で。一体どんな番組になるんだろうと思ったら、もちろん香取さんの凄さも感じましたけどシンプルに VTRも凄く面白くて。これは色んな企画を観てみたいなと思いました。
Q．初共演してみての感想は？
香取：とっても素敵。（くるまに）ずっと会いたかったっていう想いと、一緒に番組をやってみたいという自分の気持ちは間違ってなかったなと思いました。この新しい番組の始まりにご一緒できて嬉しかった。
くるま：嬉しい…！僕はテレビで観ていた印象のままというか、柔らかくて優しくて大きいなって。番組収録中に一回だけ香取さんを抱きしめる瞬間があるんですけどその時に香取さんの身体が分厚すぎて。巨木かと思いました。
香取：（笑）。
くるま：いやでも本当に若いころからお忙しすぎて起きている時間で考えたら多分もう100歳ぐらいだと思うんですよ。だからその年輪というか、鍛えるだけでは出せない人間としての大きさを感じましたね。
Q．番組の見どころは？
香取：新しいことを「しようとしている」番組です。新しいことが出来ているかどうかではなくしようとしている番組なんです（笑）その中で僕らは「この企画どうだろう」とか言っているんですけど、さらに視聴者としていやいやこの企画はないだろう、とかって厳しい目で見ていただいてもいいかなと思います。
くるま：実験的バラエティみたいなフォーマットってよくあると思うんです。ただこの番組って実験で終わるつもりはなく、本当にここから番組を生み出そうとしているんだっていうのが伝わってきて、そこを見てほしいです。意外と見たことないですよ、そういう番組。
【放送日時】
毎週土曜23時30分〜23時55分 ※初回は2026年1月10日（土）
【MC】
香取慎吾
【マンスリーMC】
くるま（令和ロマン）
