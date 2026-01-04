元NHK中川安奈アナ、ミニスカ脚組みショットに悶絶の声「どれだけ脚が長いの」「上品でセクシー」
【モデルプレス＝2026/01/04】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが1月3日、自身のInstagramを更新。「THE 的中王 2026」（中京テレビほか）出演時のミニスカート姿を公開し、話題となっている。
【写真】32歳元NHK美人アナ「破壊力すごい」太もも際どい脚組みミニスカショット
中川アナは、2026年1月3日から全国順次放送の「THE 的中王 2026」への出演を告知し、オフショットを公開。黒いトップスとミニスカートというオールブラックコーディネートで階段に脚を組んで座り、スラリと伸びた脚が際立つショットを披露している。そのほか、セットで撮影したと思われるソロショットや、今後の番組の放送予定なども併せて投稿している。
この投稿に、ファンからは「どれだけ脚が長いの」「クールビューティー」「破壊力すごい」「上品でセクシー」「どこから見ても美人さん」「ドキッとした」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈アナ、美脚際立つミニスカ姿披露
◆中川安奈アナの投稿に反響
