小芝風花、手編み“カッパちゃん”ティッシュケース披露「表情がなんとも言えない可愛さ」「販売してほしい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】女優の小芝風花が1月3日、自身のInstagramを更新。手編みのティッシュケースを公開し、話題になっている。
【写真】28歳朝ドラ女優「可愛くて実用的」カッパモチーフの手編みティッシュケース
小芝は「お正月ダラダラしすぎて、お見せできるビジュアルを整えることができなかったので、カッパちゃんを」とつづり、手編みのティッシュケースを投稿。筒状の緑の編み物に口と目、脚が付いたカッパの姿のケースになっている。
この投稿にファンからは「可愛くて実用的」「座ってる感じが素敵」「表情がなんとも言えない可愛さ」「販売してほしい」「器用で尊敬」「センス抜群」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳朝ドラ女優「可愛くて実用的」カッパモチーフの手編みティッシュケース
◆小芝風花、手編みティッシュケース披露
小芝は「お正月ダラダラしすぎて、お見せできるビジュアルを整えることができなかったので、カッパちゃんを」とつづり、手編みのティッシュケースを投稿。筒状の緑の編み物に口と目、脚が付いたカッパの姿のケースになっている。
◆小芝風花の手編みが話題
この投稿にファンからは「可愛くて実用的」「座ってる感じが素敵」「表情がなんとも言えない可愛さ」「販売してほしい」「器用で尊敬」「センス抜群」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】