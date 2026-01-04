できたてふわふわ「スペルト小麦のスフレ」がたまらない！ 職人の技と想いを“できたてスイーツとチョコレート”に込めて。「ARTISAN LIEN（アルティザン リアン）」（東京・白金高輪）で心温まるひとときの贅沢を