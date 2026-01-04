今日4日、北日本の日本海側は断続的に雪が降り、積雪が増えている所も。明日5日の仕事始めは、北海道や東北は日本海側を中心に広く雪で、積雪がさらに増える見込み。北陸は雪や雨が強まり、雷を伴う所も。また、九州南部から東海にかけての太平洋側も所々で雨が降る見込み。

北日本の日本海側で積雪増 除雪作業中の事故に注意

今日4日、日本付近は弱い冬型の気圧配置となっています。強い寒気が流れ込んでいる北日本の日本海側を中心に断続的に雪が降り、積雪が増えている所もあります。

午前11時の積雪は、北海道の幌加内町朱鞠内で122センチと今季最大となっています。他にも、青森県八甲田山系の酸ケ湯では240センチともうすぐ250センチに迫り、群馬県みなかみ町藤原では69センチとなり、今日4日午前2時までの24時間で39センチの降雪量を記録しました。

また、昨日3日までに雪の影響で広島県から山口県までの山陽自動車道では複数の車の立ち往生が発生しました。雪は弱まったものの、広島県庄原市高野では42センチの積雪となっています。路面の状況が悪くなっている所もありますので、車の運転はご注意ください。





今日4日は北海道や東北で雪が続き、ふぶく所もあるでしょう。積雪がさらに増えるため、なだれや落雪にご注意ください。北陸は雨や雪が降ったりやんだり。午後は降り方が強まり、落雷や突風などにも注意が必要です。雪の多い所で除雪作業をする際は、必ず2人以上で、周囲の状況に注意をしながら行いましょう。

明日5日の仕事始め 太平洋側で雨具が必要な所も

明日5日の仕事始めは、北海道や東北は日本海側を中心に広く雪が降り、積雪がさらに増える見込みです。北陸は雪や雨が強まり、雷を伴う所もあるでしょう。

西日本の日本海側は今日4日に比べて雨や雪が降りやすくなりそうです。また、気圧の谷の影響で、九州南部から東海の太平洋側も午前を中心に所々で雨が降るでしょう。朝雨が降っていなくても、雨具があると安心です。

関東は雨の影響を受けず、乾燥した晴れが続くでしょう。