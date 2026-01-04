フォード（1937年）

1937年のフォードにおける最大のニュースは、既存の2.6LフラットヘッドV8に加え、エントリーレベルの2.2L V8が導入されたことだ。これにより、60psまたは85psのエンジンを選択できるようになった。驚くべきことに、こちらの4ドア・セダンは今もV8専用ホイールトリムを保持している。

デザイン的には特に評価されなかったが、1937年モデルは好調な売れ行きを示し、94万2005台という記録的な販売台数を達成した。この数字は、その後13年間破られることはなかった。



リンカーン・プレミア（1957年）

リンカーン・プレミアの生産期間は1955年から1960年までと短かった。

1957年、この個体が出荷された当時、プレミアはリンカーンの総販売台数の大部分を占めていた。生産台数3万5223台のうち、ほぼ半数がこの個体のような2ドア・ハードトップだった。ジャンクヤードに頻繁に出回るようなモデルではなく、この個体には入手困難なスペアパーツが多数残っている。



オペルGT

シボレー・コルベットの外観によく似たオペルGTだが、性能は及ばなかった。オプションの83psの1.9Lエンジン（標準は1.1L）を搭載した場合、最高速度は約185km/h、1/4マイル（401m）加速は17.8秒とされた。

1968年から1973年までの6年間に生産された10万3463台のうち、約7万台がドイツから米国に輸出され、ビュイック販売店を通じて販売された。



ビュイック・ルセイバー（1962年）

ウィスコンシン州の陽光を浴びて、この1962年式ビュイック・ルセイバー2ドア・ハードトップクーペのクロームは鮮やかに輝き、手入れの行き届いた塗装を引き立てている。ヤードの比較的新しい区画に置かれ、周囲の若い車両の中でひときわ目立っているが、おそらく最近持ち運ばれたのだろう。

驚くほど素晴らしい状態で、まだ部品の脱落もない。V8エンジンは今もボンネットの下に積まれていると考えられる。



ナッシュ（1937年）

このナッシュはウィスコンシン州ケノーシャで生産された。現在の保管場所からクルマでわずか4時間の距離だ。1937年式で、同年に生産された9万台のうちの1台である。良質なスペアパーツの供給源となってきたことは明らかだ。

ナッシュ・モーターズは1916年、元GM社長チャールズ・W・ナッシュ（1864-1948）がトーマス・B・ジェフリー・カンパニーを買収して設立したメーカーだ。



シボレー（1957年）

シボレーの1957年モデルは、おそらく米国で最も愛されているクラシックカーだが、驚くほど多くの台数が今もジャンクヤードで放置されている。実際、筆者はクーリーズ・ステートワイド・スクラップ＆サルベージで3台発見したが、見逃した個体もあるかもしれない。



フォード（1947年）

年式を考えれば、このフォードは驚くほど良好な状態だ。縁の部分は少々傷んでいるが、ボディパネルの大半は表面の錆程度で済んでいる。

フォードの1947年モデルは、1941年にデビューした旧式の基本設計を踏襲している。真に戦後初の新型と言えるモデルが登場したのは1949年のことだ。



ダッジ・ポラーラ（1971年）

このダッジ・ポラーラは大きな追突事故に遭ったに違いない。リアバンパーは歪んでいないように見えるが、車体後部は空を向いている。

ポラーラは1960年にフラッグシップモデルとして登場し、2年後に小型化されてラインナップで2番目に高価なモデルに格下げされた。この個体が出荷された1971年には、生産終了に近づきつつあった。



メルセデス・ベンツ420 SEL

メルセデス・ベンツW126型は欧州最高峰のラグジュアリーセダンだった。大ヒットを収め、1979年から1991年にかけて81万8063台が生産されている。こちらは後期型のV8エンジン搭載420 SELで、ナンバープレートタグによれば2019年まで公道を走っていたようだ。信頼性が非常に高く、放置し続けない限り故障することは稀だ。



プリムス・カスタム・サバーバン（1959年）

1959年式プリムス・サバーバン・カスタムの4ドア・ワゴンは約5万台生産され、6人乗りと9人乗りが存在する。カスタムは中級モデルで、下位モデルのデラックスと、上位モデルのスポーツに挟まれた位置付けだった。



ビュイック・センチュリー（1957年）

長期間同じ場所に放置されていたにもかかわらず、この1957年式ビュイック・センチュリー4ドア・セダンはほぼ完全な状態を保っている。安価に修復することは到底不可能だが、良質な部品が豊富にそろっている。多少の空白期間はあったものの、センチュリーの名は1930年代から2000年代までビュイックのラインナップに存在した。



フォード・クレストライン・ビクトリア（1954年）

1950年代、フォードが宿敵シボレーを抜き、米国第1位のブランドとなったのはわずか2回のみ。そのうちの1回が1954年で、同年に販売された117万台のうち、9万5464台がこのクレストライン・ビクトリアのハードトップクーペだった。

この個体は、草が生い茂り、特に混雑した区画に停められていた。周辺をしっかり探索することは不可能だったため、茂みの中にどんな宝物が眠っていたのか、気になるところだ。



ビュイック・ワイルドキャット（1964年）

1964年はビュイック・ワイルドキャット（1963-1970年）の発売2年目であり、8万4000台以上を売り上げた最も好調な年でもあった。4種類のボディスタイルの中で最も希少なのはコンバーチブルで、わずか7850台しか売れていない。

しかし、ご存知の通り、希少性と価値は必ずしも比例しない。だからこそ、この個体がクーリーズ・ステートワイド・スクラップ＆サルベージに流れ着いたのだ。



リンカーン・コンチネンタル

1980年から1983年にかけて生産されたリンカーン・コンチネンタル・マークVI（6代目）は、フォード・モーター・カンパニーのフラッグシップモデルであった。こちらの2ドア・クーペはシグネチャーシリーズで、全オプションが標準装備されていた。ボディカラーはシルバーかバーガンディの2色のみで、内装も赤のレザーまたはベロアだった。

1980年代初頭の新車価格は2万1000ドルで、現在の価値で約9万ドル（約1400万円）に相当する。



