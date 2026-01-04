ジャガーXJ6シリーズ1

ジャガーは複雑だった上級モデル群を単一モデルに集約し、1968年にXJ6シリーズ1を発売した。欧州市場では2.8Lと4.2Lのエンジンが用意されたが、米国市場には後者のみが導入された。

XJ6は、0-97km/h加速10秒未満、最高速度200km/hを誇った。この個体は、6年間で生産された4.2Lのショートホイールベース車5万9077台のうちの1台で、錆びてはいるが走行可能だ。



フォード・ギャラクシー500（1964年）

この1964年式フォード・ギャラクシー500のトランクは、リッドを開けずに荷物を出し入れできるだろう。それほど車体下部の腐食は深刻だ。とはいえ、この荒れた状態にもかかわらず、まだ有用な部品が多く残っている。

1964年にフォードが生産した160万台のうち、ギャラクシー500は60万台を占めた。



マーキュリー（1951年）

酷使されてきたにもかかわらず、この1951年式マーキュリー4ドア・セダンは、驚くほど立派なボディパネルを誇っている。実際、他にも錆のない良質なボディパーツが数多く残っている。

1949年に登場した3代目で、マーキュリーが戦後デザインに初めて挑戦したモデルだ。数十年にわたり、カスタム愛好家の間で根強い人気を保ってきた。



シボレー・コルヴェア・バン

シボレー・コルヴェア95パネルバンは、乗用車仕様と同じリアマウントの水平対向6気筒エンジンを搭載。フォルクスワーゲン・トランスポーターの成功に乗じ、1961年に発売された。しかし、巧妙な設計、十分な積載量、優れた荷室容量を誇ったが、販売目標を達成することはなかった。

この初期型の個体には、手作り感あふれるルーフバーが装着されている。



MGミジェット1500

かつてオレンジ色だったこのMGミジェット1500は、ある時点で信じられないほどひどい再塗装を施されてしまった。作業を行った人はボンネットを開けることすら面倒がったようで、サイドマーカーランプやゴム製フロントバンパーも取り外さなかった。

厳しい排出ガス規制のため、MGの親会社ブリティッシュ・レイランドは1493ccエンジンからわずか56psしか引き出せず、0-97km/h加速に14秒以上を要した。



ポンティアック・グランプリ（1977年）

1977年のグランプリは28万8430台という驚異的な販売台数を達成した。これは1962年からポンティアックのラインナップにあった同モデルの新記録だった。おそらく購入者は、翌年グランプリがダウンサイズされ、V8エンジンも初めて標準装備でなくなるという情報を耳にしていたのだろう。



シボレー・シェベット

1970年代後半から1980年代初頭のシボレー・シェベットは、あまり人気のあるモデルではない。内外装ともに素晴らしい状態であるにもかかわらず、この4ドアモデルがレストアされていないのも理解できる。

しかし、1980年には年間45万台を達成するなど、当時は驚異的な売れ行きを見せた。



フォード・グラナダ

こちらもまた、クラシックカー愛好家の胸を躍らせるには程遠い1台だ。1970年代中盤のフォード・グラナダ4ドア・セダンで、表面の錆はあるものの、骨格はしっかりしており、部品もかなり揃っているようだ。

グラナダは1975年の発売時、フォードのラインナップにおいてマーベリックとトリノの間に位置する高級コンパクトカーとされていた。大ヒットを飛ばし、1982年までに200万台以上が生産された。



オールズモビル88（1957年）

オールズモビルの『88』は50年間（1949年から1999年まで）生産されたが、最後の10年間は『エイティエイト（Eighty Eight）』と改名している。この個体は1957年式の4ドア・ホリデー・ハードトップだ。過酷に使用されてきたことは明らかで、まっすぐなボディパネルはほとんど残っていない。

当時、オールズモビルは米国で5番目に人気の高いブランドであり、GM傘下でもベストセラー車のトップ10に名を連ねていた。



AMCイーグル

十分な最低地上高と四輪駆動システムを備えたAMCイーグルは、当時としては先駆的な存在だった。実際、クロスオーバーSUVの先駆けとして広く知られている。しかし、今日でもそれなりの支持を得ているものの、この1980年代中盤の個体を救うには不十分なようだ。ボンネットの褪せたアートワークとは違い、再び翼を広げることはないだろう。



フォード・サンダーバード（1965年）

翼を折られたもう1羽の鳥、1965年式フォード・サンダーバードである。この年、サンダーバードに初めてディスクブレーキが採用された。さらに業界初となるシーケンシャルウィンカーと、フロントフェンダーの装飾用ダクトも大きな特徴だ。こちらはランドー仕様で、ビニールルーフと木目調の内装を備えている。

販売台数は前年に比べて減少し、サンダーバードの購入を検討していた顧客の一部は、新たに発売されたマスタングを選んだ。



クライスラー・ニューヨーカー（1961年）

1961年式クライスラー・ニューヨーカーの錆びていないパネルを探しているなら、この個体は避けるべきだろう。ひどく損傷しているだけでなく、ガラスが欠けているため内装もひどい状態だ。

ニューヨーカーは6.8L V8エンジンを搭載し、350psを発生。0-97km/h加速は8秒を切った。新車時の価格は4123ドルで、約1万台が売れた。



シボレー・コルヴェア（1964年）

1960年から1969年にかけて、184万台以上のシボレー・コルヴェアが生産された。こちらは1964年式のモンツァというコンバーチブル仕様と思われ、同年販売された3万1045台のうちの1台だ。新車当時はミネアポリスにあるグロスマン・シボレーというディーラーで販売され、現在はそこから160km足らずの場所に眠っている。



シボレーAKピックアップトラック

シボレーAKシリーズのピックアップトラック（1941年〜1947年）は見た目が良いが、この個体を美しいとは思えないだろう。歪んだフロントマスクと傷ついたグリルは、まるで油断した通行人に襲いかかろうとしているかのような、不気味な雰囲気を漂わせている。

実際、2001年公開のホラー映画『ジーパーズ・クリーパーズ』で主役を務めたのは、キャブオーバーの1941年式シボレーAKだ。



