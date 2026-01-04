ベネズエラで軍事作戦を行ったトランプ大統領の狙いについて、ワシントン支局から中継です。

トランプ大統領は政権移行の間、アメリカがベネズエラを運営すると表明するなど、攻撃の本来の狙いはマドゥロ政権の転覆といえます。

トランプ大統領「我々は安全で適切かつ慎重な政権移行が実現するまで、ベネズエラを運営し続ける」

トランプ大統領は麻薬密輸の罪などで起訴されたマドゥロ大統領に法の裁きを受けさせると主張し、軍事作戦を正当化しました。しかし、トランプ氏の本当の狙いは反米のマドゥロ政権の転覆といえます。

トランプ政権は中南米などの西半球での権益確保を重視する方針を打ち出していて、攻撃の背景にはベネズエラから中国やロシアの影響力を排除するとともに、親米政権を樹立する狙いがあります。

加えてトランプ氏はベネズエラの石油インフラ修復にアメリカ企業が関与することを表明し、世界最大の石油埋蔵量を誇るベネズエラの石油利権の掌握をはかるなど、権益確保の姿勢をあらわにしています。

トランプ氏はアメリカがベネズエラを「運営する」と強調し「地上部隊の派遣も恐れていない」と述べました。

しかし、ベネズエラをどのように「運営」するのか具体的には語らず、先行きは不透明で混乱が深まる懸念も出ています。

また、今回の攻撃についてトランプ氏は情報漏洩を懸念して、議会に事前に通知しなかったことを明らかにし、野党・民主党からは批判が相次いでいます。今後、アメリカの国内外で攻撃の正当性が厳しく問われることになります。