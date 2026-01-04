アメリカのトランプ政権は3日、南米のベネズエラに対する軍事作戦を行い、マドゥロ大統領を拘束しました。身柄はアメリカに移送され、さきほど、ニューヨークの収容施設に到着しました。施設前から中継です。

ニューヨークのブルックリン地区にあるメトロポリタン拘置所です。マドゥロ大統領を乗せた車列は、今から40分ほど前に施設に入りました。

マドゥロ大統領を乗せた車列は、日本時間4日午前10時50分頃、武装した警察官らが警備にあたる厳戒態勢の中、ニューヨークの収容施設に入りました。

これに先立ち、アメリカのトランプ政権は3日、ベネズエラで大規模な軍事作戦を行い、マドゥロ大統領と妻を拘束しました。2人は、強襲揚陸艦「イオー・ジマ」で国外に移送されました。

その後、ニューヨーク州の空軍基地に到着し、そこからヘリでマンハッタンに移送され、麻薬取締局の施設に一旦入った後、収容施設に到着しました。

こうした中、マンハッタンのタイムズスクエアでは3日、抗議デモが行われました。

デモ参加者「すべてのニューヨーカーは立ち上がり、彼（マドゥロ）の釈放を要求すべき」

また、参加者らは「アメリカは戦争の道を歩んでいる」「ベネズエラの資源を狙っている」などと抗議の声をあげていました。

マドゥロ氏と妻は、麻薬密輸などの罪でニューヨークの連邦地方裁判所に起訴されていて、5日にも初公判が開かれると報じられています。