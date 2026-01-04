香取慎吾がMCを務める新レギュラー番組『しんごの🌱』（読売テレビ）が、2026年1月10日23時30分より放送。くるま（令和ロマン）が1月のマンスリーMCを担当する。

（関連：稲垣吾郎＆草磲剛＆香取慎吾、あえて地下へと潜っていく選択肢 『ななにー』100回目放送で証明するスターの力）

本番組では、新たな“未来のヒット番組”を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る。香取にとって、本番組が関西ローカルでは初のレギュラー番組となっている。

香取とくるまは、今回が初共演。収録後、香取はくるまについて「とっても素敵。（くるまに）ずっと会いたかったっていう想いと、一緒に番組をやってみたいという自分の気持ちは間違ってなかったなと思いました。この新しい番組の始まりにご一緒できて嬉しかった。」と語った。

＜香取慎吾、くるま（令和ロマン） 収録後コメント＞

Q 収録の感想は？

香取：始まる前に「未来のヒット番組」に切り込んでいく役割、っていう尖った説明を受けてた割には緩やかに穏やかに楽しむことが出来ました。企画VTRを観ながらつまんないなとか、面白いなとか、そういうテレビを観ている感覚のままテレビに出られてる感じがしたかなぁ。

くるま：ずっとテレビで観ていた香取さんと一緒に番組をやるとか本当に僕からすると不思議な話で。一体どんな番組になるんだろうと思ったら、もちろん香取さんの凄さも感じましたけどシンプルにVTRも凄く面白くて。これは色んな企画を観てみたいなと思いました。

Q 初共演してみての感想は？

香取：とっても素敵。（くるまに）ずっと会いたかったっていう想いと、一緒に番組をやってみたいという自分の気持ちは間違ってなかったなと思いました。この新しい番組の始まりにご一緒できて嬉しかった。

くるま：嬉しい...！僕はテレビで観ていた印象のままというか、柔らかくて優しくて大きいなって。番組収録中に一回だけ香取さんを抱きしめる瞬間があるんですけどその時に香取さんの身体が分厚すぎて。巨木かと思いました。

香取：（笑）

くるま：いやでも本当に若いころからお忙しすぎて起きている時間で考えたら多分もう100歳ぐらいだと思うんですよ。だからその年輪というか、鍛えるだけでは出せない人間としての大きさを感じましたね。

Q 番組の見どころは？

香取：新しいことを「しようとしている」番組です。新しいことが出来ているかどうかではなくしようとしている番組なんです（笑）その中で僕らは「この企画どうだろう」とか言っているんですけど、さらに視聴者としていやいやこの企画はないだろう、とかって厳しい目で見ていただいてもいいかなと思います。

くるま：実験的バラエティみたいなフォーマットってよくあると思うんです。ただこの番組って実験で終わるつもりはなく、本当にここから番組を生み出そうとしているんだっていうのが伝わってきて、そこを見てほしいです。意外と見たことないですよ、そういう番組。

