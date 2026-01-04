香取慎吾（48）がMCを務める10日スタートの読売テレビの新番組「しんごの芽（芽は絵文字）」（土曜午後11時30分、関西ローカル）に、令和ロマン眸耄匹るま（31）が1月のマンスリーMCとして出演することが分かった。同局がこのほど、発表した。

同番組は新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る。香取にとって、関西ローカル初のレギュラー番組となる。

番組では、香取とともに番組を進行する月替わりのマンスリーMCを置く。香取は「最初のマンスリーMCは共演が初めましての人です。会うのも初めて、だけど会いたいと思った人。なので僕から出演をお願いした人です」と明かしていた。

初収録を終えたくるまは「ずっとテレビで観ていた香取さんと一緒に番組をやるとか本当に僕からすると不思議な話で。一体どんな番組になるんだろうと思ったら、もちろん香取さんのすごさも感じましたけどシンプルにVTRもすごく面白くて。これはいろんな企画を観てみたいなと思いました」

初共演に香取が「とってもすてき。ずっと会いたかったっていう思いと、一緒に番組をやってみたいという自分の気持ちは間違ってなかったなと思いました。この新しい番組の始まりにご一緒できてうれしかった」としみじみ話すと、くるまも「うれしい。僕はテレビで観ていた印象のままというか、柔らかくて優しくて大きいなって。番組収録中に1回だけ香取さんを抱きしめる瞬間があるんですけど、その時に香取さんの身体が分厚すぎて。巨木かと思いました」と返して、香取を笑わせた。

さらに、「いや、でも本当に若いころからお忙しすぎて、起きている時間で考えたら多分もう100歳ぐらいだと思うんですよ。だからその年輪というか、鍛えるだけでは出せない人間としての大きさを感じましたね」と感心していた。