ドジャース大谷翔平投手（３１）のドジャース１年目は球団の「最高のデビューシーズン」として評価された。ＭＬＢ公式サイトはドジャースに加入した選手の歴代デビューシーズンのランキングを発表。大谷の２０２４年は２位に選出された。

「大谷は当時史上最高額となる１０年総額７億ドル（約１０１５億円＝合意当時）の契約でドジャースに加入。すでにア・リーグで新人王、ＭＶＰを複数回受賞していたことから、デビューイヤーへの期待値は決して低くなかった。大谷は、そんな期待値はるかに上回る活躍を見せた」

２度目の右ヒジ手術からの回復過程にあり、ＤＨ専念だったにもかかわらずと前置きするとこう解説した。

「打者として最高のシーズンの一つを過ごし、打率３割１分、５４本塁打、５９盗塁を記録し、史上初の『５０本塁打―５０盗塁』を達成、４００塁打超えは２０年以上ぶりの快挙で、その上で自身３度目の満票ＭＶＰ受賞。そして何より重要なのは自身初のワールドシリーズ制覇で締めくくった」。満点評価だ。

１位は黒人初のメジャーリーガーとなったジャッキー・ロビンソンの１９４７年だった。「メジャーリーグの歴史を変えたこのデビューは、偉大なデビューシーズンのトップにふさわしい」とし、「後に他の黒人選手がメジャーリーグに進出する道を切り開いた」とたたえた。

３位は新人王とサイ・ヤング賞同時受賞したフェルナンド•バレンズエラの１９８１年を選出。ドン・ニューカムの１９４９年は４位にランクインした。ロビンソンと並ぶ黒人スター選手としてドジャース史上２人目の新人王に輝いた。５位に選ばれたのはカーク・ギブソンの１９８８年だ。アスレチックスとのワールドシリーズ第１戦で代打サヨナラ本塁打を放ち、永遠のヒーローとしてファンの記憶に刻まれている。