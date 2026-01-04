タレント小島瑠璃子（32）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。期間限定で茶をメインとしたレストランを開店することを発表した。

小島は「1月19日〜31日の間、赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することになりました!」と報告し「経緯をお話させてください。なるべく簡潔にお話しようと努めますが、少し長くなることをお許しください」と続けた。

「人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた『お茶』に支えられました。湯呑にお茶を注ぎ、手を温めながらホッと一息つく時間。このときに自分を取り戻すことができたように思いました。これから一生かけて向き合える仕事を探す中で、もっとお茶について知りたいと思いました」とお茶への思いを明かした。

さらに「私を助けてくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい。そして、お茶に関するプロフェッショナルの方々から学んだお茶の魅力を、多くの方にお伝えしたい。そんな思いからこの度、赤坂にて期間限定の店舗をオープンすることになりました」とレストラン開店に至る経緯と思いを説明した。

「これからお茶の事業に取り組んでいく私の決意をもって、皆様にご挨拶をさせていただければ幸いです。お越しを心よりお待ちしております 小島瑠璃子」と自身の名で投稿を結んだ。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が25年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。