アメリカのトランプ政権が拘束した南米ベネズエラのマドゥロ大統領がニューヨーク州に移送され拘置所に入りました。現場から中継です。

ブルックリン地区にある連邦拘置所の前にいます。国内外から多くのメディアが集まる中、マドゥロ大統領を乗せたとみられる車は先ほど、施設の中に入りました。

3日早朝にアメリカからの大規模な攻撃を受け、妻とともに拘束されたマドゥロ大統領はアメリカ海軍の軍艦に乗せられた後、日本時間午前6時半ごろ、航空機でニューヨーク市郊外の空港に到着。DEA＝麻薬取締局の関係者とみられる人物に囲まれてゆっくりとタラップを降りていく姿が確認されました。

その後、ヘリコプターでニューヨーク中心部まで移動し、麻薬取締局で手続きを行った後、こちらの拘置所に勾留されました。

施設の外にはマドゥロ政権に批判的なベネズエラ系の人々が集まり「アメリカに感謝している」などと声を上げる場面も見られました。

起訴状によりますと、マドゥロ大統領はコカインを密輸した罪などでニューヨークの連邦地裁に起訴されています。

トランプ大統領が「アメリカで法の裁きを受けることになる」と話していることから、週明けにも司法手続きにかけられる見通しです。