奥さんが妊娠中なのに、不倫している旦那さんもいるようで？ 今回は、お腹の中の赤ちゃんが、不倫に気づかせてくれたエピソードをご紹介します。

一人の時間を楽しんできたら？

「臨月の頃、夫が『出産前に一人の時間を楽しんできたら？』『俺は家の中を掃除しておくから』と言ってくれたので、一人で外出することに。カフェでお茶したり買い物をしていたら、急にお腹が痛くなってきて。気のせいかと思って我慢してみたけど、痛みは強くなってきて……。

旦那に連絡しても繋がらないし、急いで家に帰りました。そしたら、我が家で不倫している夫の姿が……。妻が陣痛で苦しんでいるときに、一体何をしているの？ しかも、赤ちゃんを迎え入れようとしている部屋に、他の女を連れ込むなんて……！ その後、陣痛の痛みと裏切られたショックで泣きながら出産しました……。

子どもが生まれたのに離婚するなんて……と、思う気持ちもありましたが、このタイミングで不倫に気づいたのは、赤ちゃんが『こんなパパだめだよ』って教えてくれたのかもしれない。そう思って、離婚を決意しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 奥さん思いのフリをして、不倫相手を連れ込むなんて最低すぎます……。きっと、お腹の赤ちゃんがママに教えようとしてくれたのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。