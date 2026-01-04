歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんとともに「初めてのジブリ鑑賞」を楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子の赤ちゃんと「初ジブリ」鑑賞 くま着ぐるみの「おしりかわいい」ショットも公開



投稿によると、中川さんは映画「千と千尋の神隠し」を双子の赤ちゃんと一緒に楽しんだことを報告。「昨夜は初ジブリが叶いました」と喜びを表現し、「数ヶ月前までお腹の中にいたのに、もういっしょにジブリみてるのが不思議でした」と感慨深い思いを明かしています。







投稿には、「くまさんモコモコロンパース」を着た双子の赤ちゃんの姿も公開されています。中川さんは「たしか妊娠中？から一目惚れして買ってたのを、大きくなってきたからついに着せられました」と説明。白いくまとベージュのくまの着ぐるみ姿の赤ちゃんたちについて「おしりかわいいいい いまだけのサイズ感堪能！」と喜びを表現しています。







さらに着ぐるみ姿の双子について、「迷いの森の入り口とかで、おい人間！そっちじゃないぞ！しかたないなあ、おれたちについてこい！とか言ってふたりで道案内とかしてくれそう！」とユーモアを交えて綴っています。







中川さんは「子供の頃自分が好きだったものを、子供といっしょに楽しめるってすごいことだなあ」と感慨深く語り、「トトロ、魔女宅もみせたい！」と今後も子どもたちにジブリ作品を見せる意欲を示しています。







また、ファンに向けて「親子2世代ですきなもの、ありますか？アニメとかマンガ！」と問いかけ、自身は「マンガなら、鬼太郎、漂流教室、ドラゴンボール、北斗の拳、スラムダンク、あたりは紙で揃えてあげたいなあ」「あと宇宙の図鑑いっぱい！」と子どもたちに伝えたいものを挙げています。







この投稿に、「新年早々、幸せのお裾分けありがとうございます 可愛すぎて悶絶〜」「モコモコロンパス可愛い おしり可愛い」「とっても可愛いくまさん達 案内してほいしです」「私の娘はトトロ、ラピュタ、ナウシカ、魔女の宅急便、息子はドラゴンボール、戦隊ヒーロー、恐竜好きでジェラシックパーク、ゴジラ見てました。何に興味持つか楽しみですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】