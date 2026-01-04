お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が4日、X（旧ツイッター）を更新。テレビを巡り、思いをつづった。

しんごはまず「【皆様にお願いがあります】2026年はちゃんと僕を徹底的に理解してから案件を振ってください！」と切り出した。

そして「普通ピン芸人にネタをお願いする時 大体5分から10分です。トークショーなら別ですが ネタで20.30分w尺を取っていたり 普通、出番の時登場音使ったり歌うの分かってるのに肝心な音響さんが居なかったり！ 別で3万掛かるって言われたりw びっくり!!したのは2時間位ネタ含め2時間MCさせられた事！ まぁ良い経験！勉強にはなりました！ 見てる方もあまりにも長いと飽きてしまい だる絡みされたりもう見たくないってなるんです！ 丁度良い距離感で！ 楽しくみんなでwinwinになる様なお仕事をして行きたいです！」と記した。

さらにしんごは続くポストで「ちょっと離れた田舎に行くと必ずもうテレビ出ないんですか？って言われるのマジウザい 飽きられて干されて素行悪いの3拍子揃ってんだから もうTV出られる訳ねーだろ！www」と本音でつづった。