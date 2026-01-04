先日、映画監督・福永壮志さんとの結婚が公表された、長澤まさみさん。

所属事務所の「東宝芸能」の公式サイトが、一部メディアの取材に関して、声明を発表しました。



「東宝芸能」の公式サイトでは「長澤まさみ 結婚発表に関して メディアの皆様へのお願い」と題した文書を公表。



続けて「本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております。」と、投稿。







そして「長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません。」と、記しました。







公式サイトでは「また、本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください。」「今後とも、より良いお付き合いをさせていただくためにも、何卒ご高配賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。」と、しています。







