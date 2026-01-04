timelesz寺西拓人、姪っ子と遊ぶ2ショット公開 実家満喫投稿に「可愛いが渋滞」「尊すぎる」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/01/04】timeleszの寺西拓人が1月3日、自身のInstagramを更新。姪っ子との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】timelesz新メン「メロすぎる」実家で姪っ子と遊ぶ姿
寺西は「実家」とコメントし、姪っ子との2ショットを投稿。「＃姪っ子にぬいあげました」とつづり、ぬいぐるみを持つ姪っ子に笑顔で寄り添う様子を見せた。また「＃親父がタイプロパーカー着てました ＃ひでよし（猫）はほぼ寝てました」と実家でのエピソードを明かしている。
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛い」「会えてよかったね」「可愛いが渋滞」「姪っ子ちゃんと遊ぶテラ、メロすぎる」「実家で癒されてるようで良かった」「ご家族みんな尊すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
