平愛梨、夫・長友佑都選手＆子ども4人との家族ショット公開「幸せオーラ全開」「憧れの夫婦」と話題
【モデルプレス＝2026/01/04】タレントの平愛梨が1月3日、自身のInstagramを更新。家族のショットを公開し、反響が寄せられている。
平は「2026年 明けましておめでとうございます」と新年の挨拶とともに家族全員が揃うショットを投稿。夫でサッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手が平の隣におり、4人の子どもは色違いのセットアップ姿を披露している。
また平は「カオス達も背がどんどん伸びていてお洋服のサイズがあっという間に小さくなってしまいます」と子どもの成長もコメントしている。
この投稿には「素敵な家族写真」「新年から幸せオーラ全開」「子どもたちの成長早い」「仲良しで憧れの夫婦」などといった声が寄せられている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
