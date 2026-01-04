インタビュー後編、松井が明かす「プロテニスプレーヤーとお金事情」

男子プロテニスの松井俊英（フリー）が「THE ANSWER」のインタビューに応じ、48歳となる2026年シーズンの展望を語った。47歳になった25年シーズンは日本協会の強化選手に異例の復帰を果たすも、右ひじの内側上顆炎で出場1大会に終わった。順調に回復して迎える新シーズン。所属フリーで迎える松井に、リアルな“お金事情”を聞いた。

4月に48歳を迎える松井。ATPのシングルスで「歴代最年長世界ランカー記録」はオレン・モテヴァッセルの47歳6か月で、松井がポイントを獲れば更新。その名を刻むことになる。

25年に痛めた右肘は回復傾向。プロテクト・ランキング（PR＝公傷世界ランキング）を使い、2月に復帰して9か月間でポイント獲得を目指す方針だ。

心身ともに問題はない。残る課題は金銭面だ。25年1月から所属フリーとなり、より厳しい環境に身を置いている。

松井もユニホームに企業・団体のワッペン掲出や、個人スポンサーの支援などを受けているものの、所属契約の有無で海外遠征の余裕は全く違う。移動費、宿泊費だけでなく、円安の今は食事代もバカにならない。

単身での遠征であれば大きな問題にならないが、トレーナーを帯同させると当然、倍額となる。「ホテルはシェアすればいいんですけど、できれば一人で寝たい」。大会公式トレーナーが用意されている大会もあるが、やはり普段受ける治療とは質が全く違う。

仮に中国に1か月、トレーナーと2人で遠征に行けば、往復のフライト代、宿泊費、食費、トレーナーへのギャラなどで100万円近くかかる。「スイスだと3倍ですね」と、欧州なら300万円規模の想定まである。

所属契約があればサポートしてもらえる部分は大きいが、なければ持ち出しも考えなければならない。松井はオンラインサロンやコーチングなどでも得られる収入があり、これまで赤字になったことはない。ただ日本、そして世界のプロテニスプレーヤーの中には親に遠征費用を借りて戦う選手もいるという。

所属契約オファー募集中、キャッチコピーは「限界を超えろ」

挑戦を続けるため、より自分自身のブランディングを大切にした。25年11月に立ち上げた公式サイトもその一つだ。

キャッチコピーは「限界を超えろ」。47歳という異例の挑戦を可視化し、次世代へのメッセージを届けるだけでなく、挑戦に共感してもらえることを願っている。

「ATPは世界で一つのリーグ。これで戦うのは、僕の中では限界に近いんです。例えばサッカーだと、世界トップのリーグで通じなくなっても他に活躍できるリーグがあ

ると思うのですが、我々はこれ一本。限界を超えようとしたら、こういうアピールも大事だと考えました。

日本では錦織圭選手、大坂なおみ選手のような中心になる選手がいて、ほかにも凄いプロがいっぱいいる。レベルが高い中で、僕は何で勝負できるか考えたら年齢だったり、限界を超えて挑戦していこうとしているところ。そこに共感を持っていただける方がいたら、幸せです」

所属契約のオファーも広く募集中。まだまだ現役で戦う松井に、将来の展望も聞いた。

「引退しても、テニスに携わることはほぼ間違いない。違う業界でのビジネスにも興味はありますが、今更サラリーマンとして働くのは向いていないかも（笑）。どちらにしても今まで通り、国内だけではなくアジアや欧米にも目を向けていきたいです」

誰よりも長く、険しいテニス道を歩んできたが、松井はまだ歩みを止めるつもりはない。本格的に引退後のことを考えるのは、もっと先になりそうだ。

■松井俊英（まつい・としひで）

1978年4月19日、千葉県柏市生まれ。私立八千代松蔭中学卒業後、カナダ・トロントのノースビュー・ハイツ・セカンダリースクールで単身語学留学を経て、ブリガム・ヤング大ハワイ校卒業。2000年にプロ転向後、06年、10年にデビス杯日本代表に選出。世界50か国以上を転戦し、19年には41歳で現役選手として世界最年長のATPランカーとなった。25年に日本協会の強化選手に復帰。公式HPを中心に、SNSやオンラインサロンも展開中。



（THE ANSWER編集部・宮内 宏哉 / Hiroya Miyauchi）