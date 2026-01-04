〈「契約結婚に近い」ゲイの夫とアセクシャル妻が、『恋愛感情』も『性的関係』もない“友情結婚”を選んだワケ〉から続く

恋愛や性行為を伴わず、相互扶助などを目的とする結婚の形、「友情結婚」をする男女が少しずつ増えている。そうした夫婦の一つ、40代男性のカイトさんと30代女性のメイコさんは、互いにカイトさんはゲイ、メイコさんは他人に性的欲求を持ちにくいアセクシャルという性的マイノリティで、異性との性行為ができないが、もともと結婚して子どもを持ちたい願望があったという。

【画像】夫婦だけどお互いに「恋愛感情」はなく、性行為もしない「友情結婚」を選んだ2人

1児を育てる「友情結婚」夫婦のカイトさん（左）とメイコさん（写真提供＝本人、以下同

恋愛も性的関係もない夫婦が送る「同居生活」のリアル

――恋愛感情がなく、付き合いもそう長くないタイミングで同居されたそうですが、生活は順調だったのですか。

カイトさん（以下、カイト） 大きなトラブルはなかったですね。事前にお互いの譲れない条件などを話し合っていた時点で「いけるだろう」って感覚はありました。もちろんちょっとした価値観の違いはありますよ。例えば、僕が自宅で使っていた炊飯器を新居に持っていったら、「それは汚いので捨てよう」とメイコさんに言われたり。

メイコさん（以下、メイコ） あまりにも汚かったから（笑）。

カイト えー、そんなことないでしょ（笑）。でも、そうした違いは都度話し合いながら、解決してきました。

メイコ 同居を始めたばかりの頃は、お互いの休日が合わなかったので、一緒にいる時間が長くなかったんです。晩御飯だけ一緒に食べるぐらい。どちらかが休みのタイミングで掃除や買い物を済ませておく、という感じでしたね。リビングにソファなどの家具も置いていなかったし、お互いに自室で過ごすことが多くて、ルームシェアのような感覚でした。

同居開始から約2カ月後に私が転職して、お互い土日休みになって。そこからは週末に一緒に掃除したり、買い物したり、協力し合うようになりました。そうした関係は子どもが生まれた今も続いていて、週に1度は家族みんなで買い出しに行きます。

恋愛感情がないからこそ「意識していること」とは？

――ケンカになったことは？

カイト ないですね。お互いに気になることがあれば提案して、すり合わせていきます。例えば、メイコさんにトイレを「座ってやらない？」と提案されて、「そうだね」と僕が習慣を変えるとか。話し合いで解決できないほどの価値観の違いはありませんでした。

恋愛結婚ならお互いに「好き」という思いがあるので何かあっても修復余地がありますが、僕たちのような友情結婚はそういう“よすが”がありません。だから意識的にケンカを避けている部分はあるかもしれません。

メイコ 何か不満があったら、気付いたほうがやればいいと考えることも多いです。汚れが気になるなら自分で掃除するとか。

そもそも、私は一人っ子で同年代の人と一緒に暮らしたこともなかったし、人生で誰かとケンカをしたことがないんです。だからケンカのノウハウがないというか。解決できないとしたら、「相手の体臭が合わない」とか、そういう生理的な問題になるのかな。カイトさんの前にも友情結婚を目的に何人かと出会った中で、そういった根本的な問題で合わないなと判断した方もいました。

――その辺りは、同居生活で問題ないと判断して結婚されたと。

メイコ そうですね。2021年の春に同居して、お互いに見定めながらその年の秋に入籍しました。

――事実婚ではなく、「法律婚」をされたのはなぜですか。

メイコ あえて事実婚にするメリットはないかなって。結婚にあたり、何より子どもを持ちたい意思が強くありました。それなら法律婚が良いと思ったので。

カイト 結婚したい大きな理由が「世間体」と「両親を安心させる」の2つで、それを達成するには法律婚がベストだったんですよね。

――生活上のルールや家事・育児の分担は、どうでしょう。

カイト 金銭管理は、共通の財布を作って、お互いの収入に応じて一定額を入れています。残りの給料は、各自で管理しています。

家事分担は基本的に料理がメイコさん、子どもの風呂は僕、寝かしつけはお互いの生活リズムに合わせて柔軟に調整しています。僕は仕事で帰りが遅いので、家事・育児はメイコさんの負担のほうが大きくなっていますね。

メイコ 寝室は同居のときから別々です。子どもは季節や年齢によって寝る部屋がまちまちですが、今は子ども部屋で1人で寝ています。親が起きる時間に子どもが起きてしまうのがかわいそうなので、ゆっくり眠れるように配慮した結果、そうなりました。

結婚条件の一つが「婚外パートナーOK」なこと、実際は……？

――結婚に当たり、メイコさんは「お互いのパートナーについて口出ししない」という条件を出していたそうですが、それぞれ婚外パートナーはいらっしゃるんですか。

メイコ 結局、お互いそうした相手は作っていませんね。今は子どもがいるので作れる状況ではないというのもありますが。そもそも私はアセクシャルなので、恋愛的にも性的にもパートナーを必要としていないんです。

カイト 僕の場合は、恋愛と性的な対象の性別がバラバラだから、正直どんな人を探せばいいのか分からない。今は外でパートナーを探すより、家庭を十全に回したいという気持ちが大きいです。

――今後、気になる人ができたとしたら？

カイト もしそういう相手ができても、子どもがいる今の状況で、土日に「パートナーに会ってくるわ」とは言えないなって。僕の仕事の関係で、メイコさんが平日の家事・育児を主に担ってくれているので、土日は僕ができるだけやろうと意識しています。

なので、パートナーができてもメイコさんには言わないかもしれません。結婚前から、「婚外パートナーには口出ししない」に加えて、「婚外パートナーができても家庭を第一優先にする」と取り決めをしているんです。

――だとすると、今後の人生において恋愛をする可能性は低い？

カイト 今から恋愛するのは面倒かなぁと。メイコさん、めんどくない？

メイコ 確かにめんどくさい（笑）。

――他の友情結婚のご夫婦は、恋愛や性的欲求をどうしているんですかね。

カイト メイコさんとも話したのですが、結局のところ個々の価値観によるのかなと。例えば、僕が知っているゲイの既婚者の方は、奥さんの了承を得て婚外パートナーを持ち、性行為もしているそうです。でも少数派じゃないですかね。友情結婚で「婚外パートナーがいる」と宣言している人は、あまり見かけません。

メイコ 結婚前からレズビアンでパートナーがいる女性、ゲイでパートナーがいる男性同士が結婚しているパターンはあるようです。世間体のために結婚はしたいけど、恋愛のパートナーもほしいという方が一定数いて、同じ望みを持つ人を掲示板などで探していますね。

（小林 香織）