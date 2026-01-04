「人生100年時代」ともいわれる一方で年金制度の先行きが危ぶまれる昨今、60歳や65歳での「リタイヤ」はもはや許されず、生涯働き続けることも視野に入れる必要がある。しかし、老境に入って体力が衰えていても従事できる仕事には、どんなものがあるのだろうか？

これまでフリーライターとして活動してきた神舘和典さんが、60歳を超えて「人生で初めての就職活動」を行い、さまざまな職業を体験したルポ『60歳からのハローワーク』（飛鳥新社）から「ゴミ収集」のエピソードを抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



1日7時間半、家から家へと駆けまわる

こんなに駆けたのはいつ以来だろう。家から家へ。ゴミ収集ボックスからゴミ収集ボックスへ。小雨降るなか、ヒーヒー言いながら、走りに走った。

今の自分がどのくらい働けるのか知りたくて、ゴミ収集の会社の日雇い枠に応募したら採用してもらえた。拘束時間は8時間半。実働時間は7時間半。休憩が1時間。清掃車（ゴミ収集車）に乗り降りすること約100回。1日にこんなに連続してクルマを乗り降りした経験はない。

身体が熱い。額に浮いてきた汗がやがて流れだし、Tシャツが湿って身体に張り付いた。大変な仕事を選んでしまった。

63歳で職探しを始め、人手不足が深刻な路線バスやタクシー会社の面接を受けた。しかし、自分には難しいと感じた。理由はいくつかある。なかでももっとも大きな1つはトイレ事情だ。頻尿でお腹が緩い自分が運転中に尿意や便意に襲われたらアウトだ。その不安を払拭できなかった。

年齢とともに尿意の頻度は増している。2年くらい前までは夜間睡眠中にトイレで起きるのはひと晩に1度だった。ところが、いつのまにか2度3度になった。歳をとると人は忙しくなる。

路線バスの会社でも、タクシー会社でも、トライすることを強く勧めてくれた。しかし、技術的・体力的に自分にできるとは思えなかった。職を得ても、どのくらい身体に負荷がかかるのか、リアルにはわからない。そもそも自分の体力や忍耐力もわからない。そこで、職業体験をしなくてはいけないと強く感じた。

実際にやれば、苦しさも、もしかしたら楽しさも、身体で知ることができる。そこで応募したのがゴミ収集作業員だった。清掃車の助手席に乗り、ゴミを集めて積み、処理場に運ぶ“ヨコ乗り”と言われている仕事だ。

「未経験者歓迎！」というコピーに魅力を感じて応募

子どものころから自宅のまわりでよく目にした馴染みのある職。間違いなく人の役に立つ。自分にどのくらいの体力があるのかもわかる。

清掃車のヨコ乗りは雨の日も雪の日も酷暑の日もゴミを集めて回らなくてはいけない。肉体的にも精神的にも自分が試される。この仕事ができたら、ほかの仕事もやれるだろう。人としても自信が持てるだろう。

社会は便利になった。かつて、職探しは多くのプロセスを踏まなくてはならなかった。インターネットが普及する以前、ハローワークでは、各社からの求人票を1枚1枚丹念にチェックしなくてはいけなかった。希望する仕事を見つけたら、その会社に連絡をして、カメラ店のスタジオで撮影した正面の顔写真を貼った履歴書を送付して、試験を受ける。

採用になったら、仕事を獲得できる。あるいは、新聞の求人広告を見たり、求人専門誌を購入したりして、応募する会社に履歴書を送付、試験……のプロセスを踏まなくてはならなかった。いずれのケースも、不採用になったら、振り出しに戻る。

しかし、今はさまざまなツールがある。ハローワークや新聞広告や求人専門誌も機能しているが、さらに求人アプリが職探しのメインストリームになっている。エン転職、doda、Indeed、タイミー、タウンワーク、ビズリーチ……などだ。

それぞれのサイトには特徴がある。正社員として転職、アルバイトやパート、空いている時間を有効活用するすき間バイト、日雇い、ヘッドハンティング……など。短期の仕事では、履歴書や面接不要のケースも珍しくない。

ゴミ収集の仕事は、日雇い専門の求人アプリで見つけた。自分にやれるか、まずは1日やってみよう。そう考えた。体力を求められる仕事であることは間違いない。

最初に採用してくれたゴミ収集会社の住所は東京の郊外。自治体から仕事を受注してる会社だった。

「幅広い年代のかたが活躍中！」「未経験者歓迎！」というコピーに魅かれた。

「女性も活躍中！」とも書かれていた。必ずしも力持ちでなくてもいいと理解した。

気になる時給は……？

時給は1200円。7時間半働くと9000円もらえる。求人サイトには、体験者のレビューが掲載されていた。コメントを見る限り、日雇いでゴミ収集を選ぶのは30〜40代が多そうだ。若くて動きが機敏な世代が中心だ。それでも、50代後半や60代前半のコメントも混ざっていた。

「やさしくご指導いただき、ありがとうございます。気持ちよく汗をかくことができました」という62歳のコメントが勇気をくれた。同世代がしっかり機能している証だ。

この会社は、アルバイトの採用が社員や契約社員など常駐の従業員のリクルートも兼ねているようだ。「長期アルバイト歓迎」と書かれていた。働きがよく、会社と本人が相思相愛状態になれば、継続することができる。

それでも、採用が決まってから働く日までの2週間で徐々に不安になってきた。7時間半身体を動かし続ける自信が持てない。しかし、もう後に引けない。自分がキャンセルしたら、困る人がいるはずだ。

その2週間、近所にある自治体が運営する1回300円のジムに1日おきに通った。バーベルを上げ、スクワットマシンにトライし、ペダリングという脚の筋肉を鍛えながら心肺機能も強くなるマシンをこいだ。

たった2週間ジムで鍛えたからといって、すぐに体力がつくことなどないだろう。でも、やらないよりやったほうがいい。少なくとも気持ちは前向きになる。1日ゴミ収集をするために、何日もジムに時間を使い、少額ながらもお金を使うのは本末転倒とも思った。でも、この機会になまった自分に鞭を打ち、マシな身体になれる気もした。

