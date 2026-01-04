〈60代で仕事と収入が激減→『日雇いゴミ収集員』になったら、いくら稼げる？ 1日7時間半も「ヒーヒー言いながら、走りに走った」男性の奮闘記〉から続く

60歳を超えて人生初の就職活動、日雇いでゴミ収集員になった男性を待っていたのは、1日7時間半にわたって家から家へと駆けずり回るハードな仕事だった――。

【画像】いくら稼げる？ 63歳で日雇いゴミ収集員になった男性の収入事情

人生100年時代ともいわれる一方、年金制度の先行きが危ぶまれる昨今、60歳や65歳での「リタイヤ」はもはや許されない。私たちは定年退職を迎えた後も、生涯にわたって働く必要がある時代に突入している。とはいえ、老境に入って体力が衰えていても従事できる仕事には、どんなものがあるのだろうか？

これまでフリーライターとして活動してきた神舘和典さんが、60歳を超えて「人生で初めての就職活動」を行い、さまざまな職業を体験したルポ『60歳からのハローワーク』（飛鳥新社）から「日雇いゴミ収集員」として働いてみた際のエピソードを抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）



63歳の男性が直面した、過酷な労働環境とは？ ©GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート

◆◆◆

50〜60代だけでなく、女性も多い職場

ゴミ収集会社までは、早朝にガラガラの高速をクルマで走って1時間強。7時30分くらいに着くと、敷地内に何十台もの青い清掃車がすき間なく停められていた。よくもこれほどびっしりときれいに駐車できたものだ。運転技術の高さに驚かされた。停まっているのはほとんどが日野の2トン車だ。

清掃車、つまりゴミの収集に使われている特種用途自動車は、パッカー車という。正式名称は「塵芥（じんかい）車」。作業員が後部のコンテナにゴミを投入すると、内部で圧縮。たくさんの量を積み込める。

事務所を訪ねると、会社のロゴが刺繡された青いユニフォーム、滑り止め付きのゴム手袋、キャップ、雨合羽を貸与された。更衣室で着替えて外に出ると、朝礼が始まった。清掃車は左後方が見えづらいらしく、巻き込み事故を起こさないように厳重に注意される。ヨコ乗り作業員は常にドライバーをサポートすることが徹底された。

朝礼中に周囲を見回すと、50〜60代あたりがかなりいる。ほっとした。女性も3人見かけた。外国人が1人いた。欧米系だ。

出発前に、トイレには行っておきたかった。移動中に尿意や便意に襲われるのが怖い。しかし朝礼の後近くにいた社員さんにトイレの場所を聞くと、彼は表情を曇らせた。

「トイレは事務所の1階です。でも、あとでコンビニへ寄ったほうがいいですよ」

コンビニのトイレを勧めるにはなにか理由がありそうだ。でも、出発前に大小しておきたい。それを言うと、しぶしぶ連れて行ってくれた。そこで、しぶしぶの理由がわかった。

事務所のトイレに行ってみると……

事務所のトイレが工事現場用の簡易トイレだった。スペースが狭く、便座に腰掛けるには蟹股にならないといけない。照明は切れていて、ボックスの中は真っ暗。ドアはカギが壊れていて閉まらない。もちろん尻洗浄機は付いていない。男衆中心の清掃業の職場ではこれがスタンダードなのだろうか。

雨合羽のズボンを下ろし、ユニフォームのズボンを下ろし、パンツを下ろして腰掛け、ドアが開かないように片手で押さえ、すき間からもれる光を頼りに大小をした。トイレットペーパーはかろうじてあった。

いよいよ出発！

さあ、出発だ！ 自分が割り当てられた清掃車へ向かう。75号車だった。ボディにでっかく「75」と書かれていた。

「おはようございます！」

ペアを組んでくれるドライバーのサトウさん（仮名・以下同）に、努めて大きな声で挨拶する。

サトウさんはたぶん同世代だろう。俳優の原田芳雄に少し似ている。彫りの深いワイルド系の顔だ。年上か年下かはわからない。ただし、この場では間違いなく先輩だ。すべてペアを組む人の指示には全部素直にしたがうと決めてやって来た。

「日雇いで来ました。今日1日、よろしくお願いします！」

ビシッと挨拶した。10代のころ運動部にいたので、先輩に対して礼儀正しく接することは身体に沁みついている。

「今日1日、よろしく」

サトウさんは笑顔を返してくれた。清掃車は会社の敷地を出ると、市街地に向かって走っていく。午前はターミナル駅周辺のゴミを集めるらしい。

「初めての日が紙ゴミでよかったですね」

「今日は紙の日です」

サトウさんがハンドルを握りながら言った。

「担当地域をまわって、住人が外に出した雑誌やチラシ類を集めていきます。ただし、紙とはいえ、新聞と牛乳パックは取ったらダメ。別の日に別の会社がやるので。それから、さっき朝礼で聞いたと思うけれど、清掃車は左側の後ろが見えづらいから、左折のときは必ず前後の歩行者を確認してこっちに教えてください。OKと言われてから左折します」

「はい！」

「この仕事は初めてですか？」

「はい」

「初めての日が紙でよかったですね。紙は重いけれど、生ゴミのような強いにおいはありませんから」

「生ゴミは厳しいですか？」

「厳しい。臭い。ネズミとか害虫とか出てくるしね。先週もでかいネズミが出てきました。あまりにも大きいから、ネコかと思いましたよ。いまは6月だからまだマシだけど、7月に入ると、ウジもわいてきます」

そんな会話を交わしながら市街地へ向かった。

〈「どこで買うのか」「捨てた人に聞いてみたい」ゴミ収集員の男性（63）が『高級住宅街』で目にした“不思議すぎるゴミ”とは？〉へ続く

（神舘 和典／Webオリジナル（外部転載））