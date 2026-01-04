朝日奈央、婚約指輪もらった時のリアクションを後悔「バラエティーに染まりすぎて…」
タレントの朝日奈央（31）が、3日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『アベレー女 比べたがるオンナたち』に出演。プロポーズされたときのエピソードを披露した。
【全身ショット】うさ耳でチュッ！ミニスカ姿の朝日奈央
同番組は「婚約指輪はいくらが妥当？」「何年付き合ったら結婚？」など、誰もが一度は気になったことのある“つい他人と比べてしまう瞬間”を切り口に、現代女性のさまざまな“平均値（アベレージ）”を徹底調査するもの。timelesz・菊池風磨、ハライチ・澤部佑をMC、YOUをご意見番に迎え、「新婚女性の気になる平均値を調査」というテーマから、“結婚5年以内のアベレー女”として朝日、足立梨花、池田美優、大家志津香、信子（ぱーてぃーちゃん）、松井玲奈とともにトークを繰り広げていく。
婚約指輪、結婚式費用の話からプロポーズの話題に。朝日は、婚約指輪をもらったときに「びっくりしちゃって。初めてもらった時に『これか！』と思って」と驚いたと告白。「もっとかわいいリアクションしたらよかったんですけど…バラエティーに染まりすぎて『ウソだろ!!おいッ！」って言っちゃって。全然かわいくないリアクションしちゃって…」と後悔したと明かした。
