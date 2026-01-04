〈「厳しい。臭い」「ネコ並みに大きいネズミが…」仕事と収入が激減→63歳で『日雇いゴミ収集員』になった男性が直面した“過酷すぎる労働環境”〉から続く

60歳を超えて仕事と収入が激減した男性が人生初の就職活動を行い、日雇いでゴミ収集員に。意気揚々と出勤した日に待ち受けていたのは、思わぬ命の危機と、不思議すぎるゴミだった――。

【画像】いくら稼げる？ 63歳で日雇いゴミ収集員になった男性の収入事情

人生100年時代ともいわれる一方、年金制度の先行きが危ぶまれる昨今、60歳や65歳での「リタイヤ」はもはや許されない。私たちは定年退職を迎えた後も、生涯にわたって働く必要がある時代に突入している。とはいえ、老境に入って体力が衰えていても従事できる仕事には、どんなものがあるのだろうか？

これまでフリーライターとして活動してきた神舘和典さんが、60歳を超えて「人生で初めての就職活動」を行い、さまざまな職業を体験したルポ『60歳からのハローワーク』（飛鳥新社）から「日雇いゴミ収集員」として働いてみた際のエピソードを抜粋してお届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



危険で不思議な、ゴミ収集の現場 ©GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート

◆◆◆

左右に分かれて、ゴミを車に放り込んでいく

「さあ、やりますよ！」

路肩に清掃車を停めたサトウさんに言われ、清掃車を降りる。

駅周辺は集合住宅が多い。ゴミ置き場に入り、積まれている紙類を抱えて清掃車の箱型のコンテナに次々と放り込んでいく。スイッチを押すとコンテナ後部の回転扉が作動して、ゴミが内部に押し込まれる。

サトウさんは道路の右側、僕は左側のゴミを受け持った。全国的にゴミの未分別が問題視されているが、この地域の住民はきちんと分けている。

清掃車の前後20メートル分くらいのゴミを収集すると、クルマを少し前に進めて、次の20メートルのゴミを収集する。ドライバーはその都度清掃車に乗り降りする。ヨコ乗り作業員は徒歩や小走りで移動する。サトウさんは狭い路地でもするすると清掃車で入っていく。前進も後退も自在だ。

そんな作業中、僕は午前の駅まわりの収集で大きなミスを犯した。

「バカ！ 何やってんだ！」危うく命の危機に

ゴミの多く出る繁華街は同業他社の清掃車が多い。路肩に何台も縦列駐車する。収集したゴミを間違えてほかの会社の清掃車の圧接機に放り入れてしまった。

「バカ！ バカ！ 何やってんだ！」

サトウさんに怒鳴られて、あわててゴミを引き上げた。しかし、この行為はとても危険だ。ゴミを清掃車の中へ引き込む回転扉に手が巻き込まれて大けがを負う事故が多い。

「バカ！ バカ！ バカ！ 手を入れるな！」

サトウさんがさらに怒鳴りながら走ってきて、その清掃車の作業員に2人で頭を下げた。

実際2025年11月、神奈川県横浜市の商業施設でゴミ収集作業をしていた60代の男性が、圧接機に挟まって命を落としている。

ゴミ収集作業を3時間ほど行い2トン車のコンテナが満杯になると、“捨て場”と呼ぶ公共のゴミ処理施設に処分しに行く。コンテナ内がいっぱいになったかどうかはドライバーさんの勘任せ。サトウさんが車体をグーで叩く。音の響きでコンテナの中のつまり具合がわかるそうだ。ベテランには運転技術だけでなく、勘のよさも求められる。

高級住宅街には「不思議すぎるゴミ」も

捨て場ではゴミの重量を測り、コンテナを空にして、午後の担当地域へ向かった。午後はターミナル駅から少し離れた“やや高級住宅街”だ。戸建てが多い。1世帯ずつゴミを収集していくので、ビルや集合住宅の多い駅周辺よりも手間がかかる。頻繁に清掃車を乗り降りしなくてはならない。

ゴミを出している家も出していない家もある。不思議なもので、ゴミが置かれていないと寂しい気持ちになる。せっかくまわっているので、収集したい。

この地域の傾向なのだろうか、この日に限ったことなのだろうか、エロ本が多く捨てられていた。たいがいは紙袋に入れられて封がされている。ところが、この日はときどき雨が落ちてきた。濡れた袋が破けてばらける。すると中は大量のエロ本、というケースが多かった。

どこで買うのか、緊縛系をはじめえげつない雑誌が目立つ。ネットが普及し、女性の動く裸をいくらでも見られる現代、あえてエロ本を買うマインドとはどんななのだろう。捨てた人に聞いてみたい。

（神舘 和典／Webオリジナル（外部転載））