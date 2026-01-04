【新春特番】藤井聡太六冠が自然体ロケ、伊藤匠二冠と王座戦振り返り、「お年玉争奪！藤井聡太六冠クイズ」も
東海テレビは、きょう4日に『新春スペシャル 藤井聡太とかまいたち2026』 （後4：30〜5：30 ※東海ローカル）を放送する。
【番組カット】藤井聡太六冠＆伊藤匠二冠の2ショット ゲン担ぎの餅つきの様子も
同番組は、将棋界の“今”を象徴する藤井聡太六冠（23）の素顔と、その思考の深奥に迫るトークバラエティー。笑いの最前線を走るかまいたちが聞き手となり、普段はなかなか語られることのない勝負の裏側や、敗戦からの立ち直り方、そして未来への展望を引き出す。
冒頭は、“将棋の聖地”として知られる鳩森八幡神社（東京・渋谷区）からスタート。初詣や将棋堂の見学、「王手みくじ」など、新春らしい企画を通じて、藤井六冠の穏やかで親しみやすい一面を描く。ロケならではの自然体な表情と、かまいたちの軽快なやりとりが、将棋ファンだけでなく幅広い視聴者をひきつける。
スタジオでは、2025年を藤井六冠自身が振り返る「自己評価グラフ」を作成。タイトル防衛の喜びだけでなく、敗戦時の葛藤や長考に込めた思考を率直に語る。さらに、同い年の伊藤匠二冠がサプライズで登場。王座戦の名勝負を当事者同士の視点で振り返る特別対談が実現し、トップ棋士同士の緊張感と敬意が交錯する、貴重なトークとなる。
後半は、棋士仲間を迎えた「お年玉争奪！藤井聡太六冠クイズ」。スマートフォンで撮った写真、カラオケ経験、よく見る夢、性格を将棋の駒に例えると何か、タイムマシンで行きたい場所など、盤外の意外な一面が次々と明らかになり、スタジオは笑いと驚きに包まれる。
エンディングでは、ゲン担ぎの餅つきをして、雑煮を食べながら、新年の抱負を明かす。藤井六冠の「粘り強く成長し続けたい」という言葉が、番組を力強く締めくくる。
■番組プロデューサー伏原健之氏（東海テレビ）コメント
この番組で一番大切にしたのは、「藤井聡太さんを天才棋士“特別な存在”としてではなく、“一人の人間”として描くこと」でした。
勝負師としての強さだけでなく、迷いや葛藤、そしてそれをどう乗り越えようとしているのか。その思考のプロセスこそが、藤井さんの最大の魅力だと感じています。
かまいたちさんの存在は、その魅力を引き出すうえで欠かせませんでした。笑いがあるからこそ、本音が生まれ、将棋の話も自然と身近なものになります。
将棋ファンの方はもちろん、「将棋は難しそう」と感じている方にも、気負わず楽しんでいただける番組になったと思います。知性とユーモアが交差する時間をお届けできれば幸いです。
出演：
藤井聡太
かまいたち（山内健司 濱家隆一）
伊藤匠
高見泰地
佐々木海法
