専門店が泣くわ！100円なのに対策済み！この季節特に便利なアレ仕様の道具

セリアで専門店レベルの優秀な道具を見つけました！その名も『ESD精密ピンセット』。静電気防止対策がされた高スペックなピンセットです！掴みやすい形状で細かな作業もお手の物。手芸、園芸、模型作りなどがストレスなくスムーズにできて便利です。100円なのにしっかり対策されたピンセットが買えるのは嬉しいです！

商品情報

商品名：ESD精密ピンセット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦12.2cm×横0.9cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4570048043216

100円なのに対策済み！セリアの『ESD精密ピンセット』が優秀すぎる

今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『ESD精密ピンセット』という商品。

ハンドメイドグッズ作成や、手芸などの細かい作業に便利なピンセットです。

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、ハンドメイドグッズ売り場に置かれていました。

このピンセットは、普通のものとはわけが違います！

実は、静電気を放電することを意味する「ESD」といって、静電気対策が施された高スペックなピンセットなんです。

静電気が起きると作業中の精密機器の故障が起きたり、ホコリや粉じんがくっついて作業性が低下したりしますが、こちらを使えば安心なうえ、作業効率も落ちません。

掴みやすい形状で細かな作業がとてもやりやすい！

細かい作業が必要な手芸、園芸、模型作りなど…幅広い作業に向いています。

静電気対策がされているので、パーツがピンセットから離れやすく、的確に作業することができるのが嬉しいです！

ストレスなく、スムーズに作業できて助かります。

先端が掴みやすい形状で、細かな作業がしやすいです！

先端がしっかりかみ合ってくれるので、ピタッと閉じます。

そのため、丸くて滑りやすいパーツもしっかり掴むことができました。

今回はセリアで見つけた『ESD精密ピンセット』をご紹介しました。

正直、この手のアイテムはホームセンターなどで売っているイメージがあったので、まさかセリアで買えるとは驚きです！静電気が気になるこの季節は、特に便利でおすすめです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。