100均で300円でも安く感じる！「ご飯進みすぎて罪」「お店クオリティでびっくり！」

ダイソーの食品コーナーで、即買い級の本格的なご当地グルメを発見しました。「宮崎名物 鶏炭火焼 ゆず胡椒味」は、324円（税込）という価格を疑ってしまうほどの完成度。炭火の香ばしさと、爽やかなゆず胡椒の刺激が組み合わさり、お酒のつまみにはもちろん、白いご飯が止まらなくなる禁断の味わいです。

商品情報

商品名：宮崎名物 鶏炭火焼 ゆず胡椒味

価格：￥324（税込）

内容量：80g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4580223883360

香ばしさが段違い！ダイソーの「宮崎名物 鶏炭火焼 ゆず胡椒味」でお店気分

この「宮崎名物 鶏炭火焼 ゆず胡椒味」は、本場・宮崎の味を自宅で手軽に楽しめる逸品です。炭の色がしっかりついたお肉は、見た目からしてインパクト抜群。

袋を開けた瞬間、まるで居酒屋の厨房から漂ってくるような本格的な炭火の香りに驚かされます。

噛みしめるたびに炭火焼特有の旨みが溢れ出し、鼻に抜ける香ばしさは、まさに専門店クオリティです。

ダイソーで300円台という価格設定は少しリッチに感じますが、この味を知ってしまえば「むしろ安すぎる！」と思えるほどの満足感があります。

柚子の清涼感とピリ辛が絶妙！白米を誘う最強の味付け

玉ねぎとニンニクの風味が引き立てる鶏の濃厚な旨みと、とろけるような脂のコク。そこにピリッと爽やかな「ゆず胡椒」が加わることで、味の完成度が格段に上がっています。

爽やかな柚子の香りがお肉の脂をさっぱりとさせつつ、青唐辛子のピリッとした辛味が全体の味をギュッと引き締めてくれます。

この「香ばしさ・旨み・辛み」のトライアングルが、とにかく白いご飯と相性抜群！

一口食べればお箸が止まらなくなり、気づけばお茶碗が空になっている…なんてことも。食欲を刺激してやまない仕上がりです。

卵黄をのせて至福のどんぶりに！塩気とまろやかさの黄金バランス

この「鶏炭火焼」を最大限に楽しむなら、どんぶりアレンジがおすすめ。

炊きたてのご飯に温めた鶏肉をたっぷりのせ、仕上げに中央へ「卵黄」をぽんと落とすだけで、豪華な炭火焼親子丼の完成です！

もともと塩気が強めでパンチのある味付けなので、とろりとした卵黄を絡めることで味わいが一気にマイルドに変化します。

柚子胡椒のピリッとした刺激を卵のコクが包み込み、口の中でとろけるような美味しさに。

お好みで刻みネギや海苔を散らせば、もうお箸が止まりません。

ダイソーの「宮崎名物 鶏炭火焼 ゆず胡椒味」は、手軽に贅沢な気分を味わえる、期待を裏切らない名品でした。晩酌派の方もご飯派の方も、この奥深い味わいにはきっと驚くはず。本場の味を気軽に楽しみたいときは、迷わずダイソーへ急ぎましょう！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。