こりゃ発明品レベルだよ！使わないときはぺちゃんこに！過去一使いやすい100均スタンド
商品情報
商品名：ディッシュスタンド
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：12.5×23.8×6cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879023081
過去一最高の使い心地かも♡セリアで見つけた『ディッシュスタンド』
セリアといえば、省スペースでも使いやすいキッチングッズが充実していますよね。一人暮らしでキッチンのスペースが狭い筆者も、セリアの商品を愛用しています。
先日お買い物中に、こんなものを見つけました。『ディッシュスタンド』という商品です。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。
商品名の通り、こちらはディッシュスタンドです。
かなりスリムなのでちゃんと機能するか心配ですが、ご安心を…！
開くとしっかりとしたディッシュスタンドに変身！
洗った食器を立てた状態で効率良く乾かすことができます。
ちなみに、最大で8枚までのお皿を並べることができます。
使わない時はコンパクトに折りたためて省スペースで保管できる！
ディッシュスタンド自体軽いので、お皿を多く乗せる際はバランスに注意が必要です。
真ん中から均等にお皿を置いていくと良いようです。
狭いキッチンでも必要な時にサッと用意できるので、とても楽ちんですよ！
折りたたむと指一本分くらいスリムになるので、使わないときはコンパクトに収納できるのが嬉しいポイント。
今まで100均のさまざまなディッシュスタンドを使ってきましたが、正直言って一番使い勝手が良いです！
なんといっても折りたためる点が素晴らしいです。
今回はセリアで見つけた『ディッシュスタンド』をご紹介しました。
手の届きやすい場所に省スぺースで保管できるので、ストレスなく快適に使えます！持ち運びやすいので、アウトドアなどにも便利ですよ。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。