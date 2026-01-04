こりゃ発明品レベルだよ！使わないときはぺちゃんこに！過去一使いやすい100均スタンド

100均のさまざまなディッシュスタンドを使ってきた筆者。ついに、過去一最高な使い心地の商品に出会うことができました！その商品があったのが、まさかのセリア。使わないときはぺちゃんこに折りたためるのに、展開すると最大で8枚までお皿を置けるしっかりとしたスタンドに変身します！アウトドアにもおすすめですよ。

商品情報

商品名：ディッシュスタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：12.5×23.8×6cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879023081

過去一最高の使い心地かも♡セリアで見つけた『ディッシュスタンド』

セリアといえば、省スペースでも使いやすいキッチングッズが充実していますよね。一人暮らしでキッチンのスペースが狭い筆者も、セリアの商品を愛用しています。

先日お買い物中に、こんなものを見つけました。『ディッシュスタンド』という商品です。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

商品名の通り、こちらはディッシュスタンドです。

かなりスリムなのでちゃんと機能するか心配ですが、ご安心を…！

開くとしっかりとしたディッシュスタンドに変身！

洗った食器を立てた状態で効率良く乾かすことができます。

ちなみに、最大で8枚までのお皿を並べることができます。

使わない時はコンパクトに折りたためて省スペースで保管できる！

ディッシュスタンド自体軽いので、お皿を多く乗せる際はバランスに注意が必要です。

真ん中から均等にお皿を置いていくと良いようです。

狭いキッチンでも必要な時にサッと用意できるので、とても楽ちんですよ！

折りたたむと指一本分くらいスリムになるので、使わないときはコンパクトに収納できるのが嬉しいポイント。

今まで100均のさまざまなディッシュスタンドを使ってきましたが、正直言って一番使い勝手が良いです！

なんといっても折りたためる点が素晴らしいです。

今回はセリアで見つけた『ディッシュスタンド』をご紹介しました。

手の届きやすい場所に省スぺースで保管できるので、ストレスなく快適に使えます！持ち運びやすいので、アウトドアなどにも便利ですよ。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。